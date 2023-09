Match Tunisie vs Bostwana : où regarder le match du 07 septembre?

Un match Tunisie vs Botswana se déroule jeudi 07 septembre 2023 dans le cadre de la phase de qualification de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. La rencontre match Tunisie contre le Botswana se déroule à partir de 20h au stade de Radès.

Suite au match nul concédé hier par la Guinée équatoriale face à la Libye (1-1), la sélection tunisienne visera une victoire aujourd’hui pour terminer en tête du groupe lors de ces éliminatoires.

Le match Tunisie vs Bostwana se déroule en direct live sur les chaines Watania 1 terrestre, beinsports ar 6 et beinsports fr 3. Vous pouvez regarder le Match Tunisie vs Bostwana en streaming sur le site beinconnect.

Tekiano