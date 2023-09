Min Bahrou: une Campagne de sensibilisation pour une consommation responsable des produits de la mer

Min Bahrou est l’intitulé d’une campagne de sensibilisation pour la promotion d’une consommation responsable des produits de la mer. Elle sera organisée par l’Association Club Bleu Artisanal et l’ONG AVSI du 8 septembre 2023 au 24 septembre 2023 dans le cadre du projet BLEU MARINE.

Min Bahrou se déroulera sous forme d’une manifestation en trois épisodes qui aura lieu dans trois grands marchés de poissons de la capitale et durant 3 weekends successifs au cours du mois de septembre en cours selon le calendrier suivant :

– Le Marché Central de Tunis (le 8-9-10 septembre 2023)

– Le marché municipal de la Goulette (le 15-16-17 septembre2023)

– Le marché municipal de La Marsa (22-23-24 septembre 2023).

Chaque évènement se déroule sur trois jours et comprend :

– L’installation et animation d’un stand d’information avec la distribution de guides de bonne pratique de pêche et de consommation de produits de la mer, d’un guide des espèces de poissons les plus consommés en Tunisie avec leurs cycles biologiques et reproductifs.

– Exposition Vente des produits artisanaux de la pêche.

– Un cooking Show avec des chefs cuisiniers tunisiens et mise en valeur des produits de la pêche durable à faible coût.

– Présentation d’un calendrier de pêche destiné aux consommateurs illustrant la saisonnalité du poisson afin d’orienter les clients vers une consommation responsable et éthique dans le respect des cycles naturels. Ce calendrier sera affiché de façon permanente dans chacun des trois marchés de poissons de la capitale.

La première manifestation aura lieu au marché central de Tunis du Vendredi 8 septembre au dimanche 10 septembre 2023. Cet événement qui va au plus près des consommateurs vise à sensibiliser l’importance de la diversité halieutique et la préservation des richesses maritime à travers une consommation raisonnée et réfléchie. Cet évènement fait par ailleurs la promotion de plusieurs produits phares de la production halieutique Tunisienne.

Le projet Bleu Marine, financé par la fondation TAUW et la région Emilia-Romagna, est un projet d’une durée de deux ans, implémenté en partenariat, par l’ONG italienne AVSI, l’Association Club Bleu Artisanal et le CRDA Ben Arous, dans la région du Grand Tunis.

Le projet vise à contribuer à la préservation et à l’amélioration de l’écosystème lagunaire du Grand Lac et du Golfe de Tunis, reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle et son importance nationale et internationale.

