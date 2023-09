 InDrive célèbre ses 10 ans en Tunisie : Une application taxi qui se veut orientée personne

L’application taxi InDrive célèbre ses 10 ans en Tunisie. Cette application de transport qui se veut orientée personne est présente dans 48 pays à travers le monde. Il s’agit de la deuxième plus grande application de covoiturage et de taxi au monde en termes de téléchargements en 2022.

L’année dernière, inDrive a procédé à un rebranding global, l‘entreprise est entrée sur le marché en 2013 avec une marque appelée inDriver.

L’entreprise inDrive qui propose un service global de mobilité et d’urbanisme a débuté ses opérations en Tunisie en 2021 et a rapidement pris une place prépondérante sur le marché du transport. Aujourd’hui, environ 40 % de l’ensemble des chauffeurs de taxi à Tunis et à Sousse sont devenus des partenaires.

Au cours d’un événement organisé pour les médias, les représentants de la société inDrive ont partagé les résultats de leur travail en Tunisie, les défis auxquels ils ont été confrontés et ont parlé des projets de lancement de nouveaux services.

Après deux ans de travail en Tunisie, inDrive a réussi à lancer son service de VTC vers les villes de Tunis et de Souse, ainsi qu’un service de voyage interurbain qui opère dans tout le pays. Les deux services fonctionnent selon un modèle unique – (nommez votre prix). Cela signifie que le passager et le conducteur se mettent d’accord sur le coût du voyage, et que le prix convenu est le plus juste, car il a été accepté par les deux participants au voyage – le conducteur et le passager.

inDrive ne facture toujours pas de frais de service en Tunisie. Cela a un effet positif sur les revenus des chauffeurs. Par ailleurs, inDrive est connu dans le monde entier pour prélever les frais de service les plus bas – pas plus de 10 %, alors que d’autres services prélèvent 20 % et plus sur chaque commande.

inDrive ne travaille qu’avec des chauffeurs officiels qui remplissent les conditions d’obtention d’une licence de taxi, sans aucune monétisation, ce qui permet aux chauffeurs de gagner plus d’argent.

“La mission de la campagne est de lutter contre l’injustice. Nous pensons que la commission doit être équitable. Les conditions de la transaction doivent être transparentes pour le conducteur et le passager. Nous n’avons pas de frais cachés. Par conséquent, notre approche fonctionne très bien dans le monde entier. En 2022, in Drive est devenue l’application la plus téléchargée au monde pour les trajets en ville”, résume Hamza Madrani, le représentant du développement commercial pour l’Afrique du Nord.

Sécurité et Transparence, les Piliers du service du Transport pour Indrive

Avec Indrive, la sécurité est une priorité. Les chauffeurs de Taxi passent par une vérification minutieuse de leurs antécédents, incluant tous les documents et licences requis. De plus, Les passagers sont invités à évaluer leurs trajets, ce qui contribue à mieux comprendre le comportement du conducteur et la qualité du service.

L’application Indrive intègre des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que le suivi GPS en temps réel pendant les trajets, permettant ainsi aux passagers de partager en toute confiance des informations sur leurs déplacements avec leur famille ou leurs amis.

Il est à noter que l’application mobile dispose d’un bouton d’urgence qui permet de contacter immédiatement les autorités, avec une assistance dédiée disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

De plus, à l’occasion de son 10ème anniversaire, l’application inDrive va s’associer avec un important opérateur de télécommunications Tunisien dont l’identité et les avantages de cette collaboration seront dévoilés ultérieurement.

I.D.