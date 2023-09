Inondations en Libye : La Tempête Daniel fait plus de 2000 morts et des dégâts énormes

Les inondations en Libye causées par la Tempête Daniel font des ravages énormes. On estime qu’il y’aurait de plus de 2000 morts. La redoutable tempête méditerranéenne Daniel, ayant sévi dans l’est de la Libye les dimanche 10 et lundi 11 septembre 2023 a engendré des inondations ayant causé des milliers de décès et des dégâts matériels énormes.

Les chiffres fournis par les autorités varient entre 150 et 2 000 victimes, cependant, aucun bilan officiel n’a été confirmé par des sources médicales ou les services de secours. Par ailleurs, selon la Croix-Rouge le nombre de disparus est proche de 10 000.

La tempête Daniel a violemment touché la région de l’est de la Libye, en particulier les localités côtières du Jabal al-Akhdar (nord-est) ainsi que Benghazi, où un couvre-feu a été instauré et les établissements scolaires ont été contraints de fermer leurs portes.

Le Consulat général de Tunisie à Tripoli, (Libye), a mis en place le numéro 00218213409479 à la disposition des membres de la communauté tunisienne se trouvant à l’Est de la Libye et dans toutes les zones touchées par les inondations pour signaler tout cas d’urgence.

