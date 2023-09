L’iPhone 15 et l’Apple Watch dévoilés au Keynote Apple 2023 : Découvrez toutes les nouveautés

L’iPhone 15 et ses différentes versions, l’Apple Watch et plusieurs nouveautés de la firme de la Pomme ont été dévoilés au Keynote Apple 2023 qui s’est déroulé dans la soirée du mardi 12 septembre 2023.

Le Keynote qui a duré presque 1H et demi a débuté avec la présentation des nouveaux Apple Watch. Les internautes ont pu découvrir les options des deux nouvelles montres connectées Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Si la série 9 de l’Apple Watch, dotée d’une puce S9, présente peu de nouveautés, la Apple Watch Ultra 2 quant à elle avance 36 heures d’autonomie, soit le double de la series 9. Cette montre de seconde génération dispose d’un nouveau processeur et d’un fond d’écran unique avec boussole intégrée.

Par la suite les iPhone 15 et iPhone 15 Pro tant attendus ont été introduits, disposant de l’encoche “Dynamic Island”, la puce A17 Bionic et un revêtement en titane pour les versions Pro.

Apple prévoit de faire la transition du port Lightning vers l’USB-C pour se conformer aux réglementations de l’Union européenne qui exigent une normalisation universelle du chargement. Avec ce passage à l’USB-C il sera enfin possible d’utiliser un chargeur universel Android/iPhone.

La version standard iPhone 15 comprend les notifications Dynamic Island, processeur A16 Bionic, nouveau capteur photo de 48 Mpx…. La version iPhone 15 Pro, plus sophistiquée et plus robuste tout en étant plus léger, possède le processeur A17 Bionic, un revêtement en titane et un capteur photo avec zoom x5.

Comme c’est le cas chaque année, l’iPhone 15 est proposé en quatre variantes distinctes : l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

La firme de Copertino a aussi présenté les nouveaux écouteurs AirPods Pro 2 pourvus d’un port USB-C afin d’harmoniser davantage sa gamme de produits.

Keynote Apple de septembre 2023 était disponible en direct sur les plateformes de l’entreprise américaine. Pour ceux qui souhaitent revoir la conférence, la meilleure option est de se rendre sur la chaîne officielle d’Apple sur YouTube, où la vidéo de la présentation est disponible:

Par ailleurs, il est à noter que les prix des iPhone 15 seront globalement vus à la baisse de 50 à 100 euros selon les modèles. Le nouveau iPhone 15 sera disponible à 969 € pour sa première configuration contre 1019 € pour celle de l’iPhone 14.

iPhone 15 Plus sera vendu à partir de 1119 €. L’iPhone 15 Pro sera proposé à partir de 1229 €. Et le plus sophistiqué iPhone 15 Pro Max sera disponible à partir de 1479 €.

S.B.