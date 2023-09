Ooredoo Tunisie fête la rentrée scolaire avec le jeu Back To School

Comme à l’accoutumée, Ooredoo Tunisie ne rate aucune occasion pour égayer le quotidien de ses fidèles abonnés et les faire bénéficier de cadeaux exceptionnels.

A l’occasion de la rentrée scolaire 2023-2024, Ooredoo Tunisie annonce le lancement du jeu Back To School qui se tiendra du 15 au 30 septembre 2023.

Chaque abonné Ooredoo peut entrer dans le tirage au sort en effectuant une recharge téléphonique de 3dt et plus ou en procédant à l’achat de forfait internet. 20 000DT sont mis en jeu !

100 fois plus de chance si le client recharge son compte ou acheté un forfait internet depuis l’application MyOoredoo.

Par le biais d’un huissier notaire le tirage au sort se fera le 2 Octobre 2023 pour annoncer les heureux gagnants qui pourront bénéficier de lots de cadeaux exceptionnels 1 000 DT cash pour 10 personnes, 4 tablettes et 2 Playstation 5.

Plus vous rechargez de 3dt ou plus ou vous achetez un forfait internet, plus vous augmenter vos chances de gagner.