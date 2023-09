Dream City, le festival organisé par l’association L’Art Rue, revient pour une 9ème édition du 22 septembre au 08 octobre 2023. La manifestation culturelle Dream City qui anime essentiellement plusieurs endroits connus et méconnus de la médina de Tunis s’étend cette année sur d’autres villes du grand Tunis.

Un des endroits peu connus de la médina est la caserne El Attarine ou Qishla-El-Attarine, une ancienne caserne militaire ottomane édifiée en 1813. Elle abritera plus tard les locaux de la bibliothèque nationale avant de déplacer la bibliothèque dans un espace plus grand et accessible aux portes de la médina de Tunis et laisser la caserne presque à l’abandon.

Pourtant, c’est une magnifique grande bâtisse située en face de Foundouk El Attrine, dans le vieux souk des parfumeurs, parallèlement à la Mosquée Zitouna, qui mérite d’être valorisée. Le lieu est assujetti à un projet de réhabilitation et de valorisation pour le transformer en un pôle culturel et muséal depuis quelques années.

Les artistes de Dream City investiront le local durant les 17 jours du festival pour y présenter des oeuvres artistiques et des projections. Le lieu est aujourd’hui visitable et sera le centre du festival en plus de l’endroit ou seront présentés les projets du « Dream Projects ».

A long terme, l’objectif derrière la restauration et la mise en valeur de la caserne El Attarine est d’en faire un lieu de croisement et d’accueil des publics. Tout le rez-de-chaussée proposera à l’issue du festival, un café, une bibliothèque, un coworking space au coeur de la médina et des ventes de livres. Il permettra aussi aux riverains de se connecter gratuitement à l’Internet.

Durant le festival, la Caserne sera le cœur de Dream City 2023 et montrera le résultat de la conservation et la restauration des archives de sa bibliothèque. Cette restauration est faite en seulement deux mois, sous l’aile du scénographe tunisien Wadii Mhiri et d’une équipe de jeunes.

Les visiteurs de Dream City pourront également accéder gratuitement le temps du festival à plusieurs projections de courts-métrages et documentaires du monde et découvriront des œuvres et des pièces de l’archive nationale encadrés. En plus l’exposition “Cluster of Matter” de Bochra Taboubi y présentera des spéculations visuelles autour du patrimoine paléontologique perdu de la région de Metlaoui, une ville minière de phosphate en Tunisie.

Par ailleurs, La caserne El Attarine est le point d’infos principal cette année et permettra d’acheter physiquement les Dream Pass ou billets des différents spectacles de Dream City qui sont au nombre de 62, proposés par 50 artistes de Tunisie et de 21 pays.

Le programme de Dream City est accessible sur la page Facebook de l’association L’Art Rue et sur le site lartrue.org/en/festival-dream-city. Les billets de Dream City sont en vente en ligne sur le site Teskerti et dans plusieurs points dans le grand Tunis et la médina.

Sara Tanit