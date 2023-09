Académie du Lac ferme ses portes: Ridha Jaber explique les raisons de la fermeture inopinée de l’école

Académie du Lac, l’école privée tunisienne sis Lac 2 a fermé ses portes la veille de la rentrée scolaire 2023-2024. Son co-fondateur Ridha Jaber a tenu à adresser un message aux parents et partenaires pour expliquer les raisons de la fermeture surprise de l’école qui a démarré ses activités en 2013…

Message de Ridha Jaber :

Je m’appelle Ridha Jaber, je suis co-fondateur et gérant de l’école préparatoire, primaire et du collège de l’Académie du Lac. Je souhaite, à travers ce communiqué, informer et sensibiliser l’opinion publique et les différentes parties prenantes sur la décision qui a provoqué l’arrêt de l’activité de l’Académie du Lac et donner le détail des faits dans leurs versions réelles.

Mais d’abord laissez-moi vous parler de la naissance de ce projet passionnant.

Étant enseignant en biomécanique et diplômé du centre de recherche et de formation pédagogique, j’ai été responsable de formation pendant 20 ans dans un laboratoire pharmaceutique. Durant mon temps libre et dans le cadre d’une association à but non-lucratif, j’ai aussi organisé pendant plus de 25 ans, des colonies de vacances pour des enfants de diverses nationalités, dans plusieurs pays à travers le monde.

Ces expériences m’ont confirmé dans ma volonté de transmission et de partage. Elles m’ont amené, en avril 2013, à entreprendre ce beau projet d’école qui avait pour mission de valoriser nos élèves en leur permettant d’apprendre et de s’épanouir dans un environnement inclusif et bienveillant. L’Académie du Lac était une école qui favorisait l’autonomie, la responsabilisation, l’estime de soi et le développement des connaissances en numérique pour être en phase et en harmonie avec leur temps.

Nous accordions une attention particulière à chacun de nos enfants car nous avions la profonde croyance que chaque enfant est important et unique. Nous étions à ce titre, une des rares écoles à avoir formé notre équipe pédagogique et d’encadrement à la discipline positive, qui permettait l’apprentissage par la bienveillance et la rigueur, pour assurer le respect de tous.

Nos enfants y étaient épanouis et valorisés. Leurs résultats et les retours de leurs parents en témoignent. Jusqu’à ce jour, je continue à recevoir des messages de soutien, de remerciement et de reconnaissance qui me touchent profondément en dépit de la situation critique dans laquelle nous nous sommes retrouvés.

En effet, l’Académie du Lac a enregistré une croissance importante et un développement rapide dans ses premières années d’exercice. Avec 100 élèves au démarrage en 2013, nous avons atteint plus de 700 inscriptions en 2016.

Malheureusement, en 2017, alors que l’école était en pleine croissance, des divergences importantes d’orientation stratégique ont provoqué un malaise et un désaccord entre les associés qui a généré une dégradation subite de la situation financière de l’école.

Soucieux de maintenir l’équilibre de nos enfants, des mesures sérieuses ont été entreprises pour mettre en place un plan de redressement. La concrétisation de ce plan a été retardée par la crise de la pandémie COVID qui n’a fait qu’aggraver la situation financière. Nous étions pourtant la seule école tunisienne à avoir assuré l’enseignement à distance avec un volume horaire équivalent à l’horaire présentiel et ce, jusqu’à la fin de l’année.

Malgré une reprise difficile, après le confinement, nos enfants ont été épargnés et continuaient à évoluer dans un milieu de plus en plus attentif à leurs besoins et leur progression continue. D’ailleurs, un renforcement du programme d’apprentissage des langues a été décidé et des échanges en ligne avec des écoles chinoises et françaises avaient été programmés, pour cette année scolaire, afin d’offrir l’ouverture interculturelle à nos enfants depuis notre école.

De plus, nous avons équipé toutes les salles de classe de tablettes géantes interactives. A la rentrée scolaire 2022/2023, une extension d’un collège a également été réalisée pour offrir la continuité de cet enseignement aux élèves de l’Académie du Lac. L’école connût durant cette période son moment de gloire et de renouveau et offrit un environnement sain, sécuritaire et épanouissant pour nos enfants, leurs familles et l’ensemble de notre équipe pédagogique.

Cette programmation figurait dans le cadre d’un deuxième plan de restructuration, entamé par l’école et qui devait se concrétiser par une importante levée de fonds qui aurait amené l’école à combler son déficit financier et à finaliser une mission académique inégalée pour nos enfants.

L’année qui arrivait était décisive et constituait la dernière ligne droite à assurer pour tout épurer et donner à l’école l’élan qui lui fallait pour assurer son renouveau financier.

Malheureusement, la situation était telle que l’école accusait du retard dans le paiement de son loyer, plusieurs tentatives de report d’échelonnement de paiement ont été faites et des arrangements à l’amiable ont été trouvés avec la propriétaire jusqu’au dernier recours en justice en juin 2023.

Soucieux de continuer notre mission face aux enfants, une proposition de protocole d’accord avait été transmise en avril dernier mais malheureusement, refusée par la propriétaire.

Sans avoir jamais baisser les bras, nous étions confrontés à l’exécution d’une décision judiciaire de paiement ou d’évacuation immédiate des lieux qui nous a été transmise le 10 août dernier.

La situation financière ne nous offrait que le choix d’une nouvelle demande d’échelonnement de la dette qui, contre toute attente, a été refusée par le juge le 21 août avec une ordonnance d’évacuation immédiate des lieux.

Le 29 août après un long combat acharné pour obtenir un sursis d’exécution, de multiples approches tentées pour stopper l’expulsion ainsi que d’autres tentatives auprès des Ministères et Directions de tutelle, nous étions forcés d’exécuter cette terrible sentence et de subir la douloureuse épreuve de l’annoncer aux collaborateurs de l’école et aux parents d’élèves.

Je ne peux vous décrire la surprise, la peine et le désarroi de ces derniers. Nous avons failli à notre devoir sans avoir pourtant jamais lésiner à déployer tous les efforts possibles et imaginables pour éviter ce scénario catastrophe.

Mais forcés de faire face à nos obligations et d’assumer notre pleine responsabilité, nous avions cherché, dans l’urgence, à sécuriser l’avenir de nos enfants :

• Une journée d’accueil et de réponses aux questions avait été organisée le jour de l’annonce officielle faite aux parents sur le groupe fermé de l’école et sur la page Facebook.

• Une alternative de scolarisation pour les enfants avait été proposée aux familles en faveur d’une école sélectionnée pour offrir un cadre équivalent à celui de l’Académie du Lac et dispensant un enseignement proche des valeurs de notre école.

• Dans une volonté de minimiser les dégâts, nous avions négocié avec la direction régionale de l’éducation la remise des dossiers scolaire et médicaux des enfants pour éviter aux familles le déplacement et c’est ce qui a été fait à partir du 30 août avec le remboursement intégral des droits et frais d’inscription avancés.

• Et nous continuerons à suivre au cas par cas les demandes et les cas particuliers pour permettre à chacun de nos enfants de reprendre la rentrée scolaire qu’il mérite.

Parallèlement à cela, il fallait également agir auprès des 50 employés de l’Académie qui, malgré la décision extrêmement pénalisante du juge pour leur avenir et celui de leur famille, ont affiché leur totale solidarité et un plein engagement face à l’Académie du Lac.

Beaucoup se sont démenés à trouver des solutions avec nous et agissaient en vraie famille soudée et unie que nous avons toujours été durant ces dix années.

• Nous avons ainsi œuvré à leur proposer immédiatement des positions dans la même école sélectionnée pour les enfants et même dans d’autres institutions. J’appelle à ce titre les entreprises et personnes intéressées par leur éventuel recrutement à nous contacter directement pour aider à placer dignement chacun de nos employés qui se retrouvent aujourd’hui en situation de chômage économique alors qu’ils ont tous des familles à charge.

• Pour ne pas les léser, nous avons intégralement honoré les salaires du mois d’août malgré la situation financière difficile de l’école.

• Nous avons également négocié avec la direction régionale, l’inscription des enfants de nos employés, jusque-là scolarisés gratuitement à l’Académie du Lac, dans des écoles publiques proches de leurs foyers ou de leur lieu de travail.

L’heure était et continue à être grave mais nous nous devions d’y faire face, malgré le contexte douloureux, et quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais effacer ce préjudice porté à près de 500 familles (entre élèves et salariés).

Actuellement, l’Académie du Lac est en arrêt temporaire d’activité, les locaux ont été libérés, le matériel a dû être stocké dans un dépôt, dans l’attente de la décision du commissaire aux comptes et des avocats appelés à statuer sur la cessation ou la continuation de l’activité.

Le cauchemar est bel et bien réel ! Personnellement j’aurai été prêt à tout pour l’éviter et je reste étonné de cette décision extrêmement injuste pour nos élèves. Tout ce qui était en notre pouvoir a été fait et bien au-delà !

Il n’en demeure pas moins que je reste fier de ce que l’Académie du Lac a apporté à tous les enfants qui y ont fait leur scolarité. Ils garderont toujours les valeurs nobles que nous avons instillées dans leur cœur. Ils en sortiront grandis.

Aujourd’hui, à travers cette prise de parole, je souhaite expliquer et informer sur ce qui s’est passé.

Je tiens également à remercier les parents qui nous ont fait confiance et qui nous ont soutenus à travers toutes ces années et également dans les moments difficiles.

Je remercie aussi les enfants qui nous ont fait grandir et rêver. Je remercie également nos salariés, sans qui cette aventure n’aurait jamais été possible, et qui dans le meilleur et dans le pire ont affiché leur pleine solidarité. Quel déchirement que de devoir nous séparer après tout ce qu’on a construit durant les 10 dernières années. Je voudrais surtout leur présenter toutes nos excuses pour le lourd préjudice qu’ils ont subi. J’aimerais aussi leur rappeler, encore une fois, que j’ai tout fait pour les épargner et les protéger.

Sincèrement désolé et attristé de ce qui nous arrive à tous et pleinement décidé à minimiser les dégâts !

Bonne Rentrée à nos enfants et que dieu les protège !

Ridha Jaber

Communiqué