La Polyclinique Les Jasmins offre ses services à l’influenceuse Lysa Rose

La Polyclinique Les Jasmins décide d’accueillir en VIP l’influenceuse internationale belge Lysa Rose venue directement de Luxembourg, ayant conscience du boom de la demande de la chirurgie plastique à travers les réseaux sociaux, et soucieuse de s’ouvrir davantage à l’international et séduire de plus en plus de patients.

Influente sur les réseaux sociaux (à son actif 124k sur Instagram, et 17K sur TikTok), cette ancienne candidate de “l’île de la tentation” et des “Princes de l’amour” partage avec authenticité et humour son quotidien de maman entrepreneure.

Elle inspire un style de vie sain, réaliste et accessible. Son taux d’engagement de 8,7% démontre la relation privilégiée de confiance qu’elle entretient avec ses abonnés constitués à 93% de femmes.

Disponible pour la promotion de produits, la création de contenus ou pour son rôle d’ambassadrice et de conférencière, Lysa Rose engrange l’essentiel de son auditoire en Europe, en tête la France avec 69% contre 10% en Belgique.

Aujourd’hui, le recours à la médecine esthétique est devenu une tendance, véhiculée par les réseaux sociaux, plutôt qu’une réponse à un besoin pathologique profond.

Grâce à l’avantage de la Tunisie en termes de position géographique, de positionnement de ses prix, de la haute qualité de ses services et de satisfaction des patients, le tourisme médical prend de l’ampleur chaque année.

Et pour fidéliser sa patientèle de plus en plus exigeante, la Polyclinique Les Jasmins ne cesse de multiplier les efforts pour être constamment au diapason des techniques les plus récentes et les plus révolutionnaires.

Le recours à la chirurgie esthétique ne cesse de prendre de l’ampleur dans le monde entier. De plus en plus de jeunes ont désormais recours au bistouri pour améliorer leurs apparences.

De l’augmentation mammaire à la liposuccion, en passant par la rhinoplastie, l’abdominoplastie, la greffe de cheveux, la gynécomastie… les opérations de chirurgie esthétique sont devenues courantes dans notre pays qui a mis, au fil des ans, tous les atouts de son côté pour améliorer ses prestations.

Ainsi, la Polyclinique Les Jasmins, qui figure parmi les premières cliniques à s’adonner à la pratique de la chirurgie esthétique depuis 2019, ne cesse de développer ses prestations médicales en attirant une patientèle aussi bien tunisienne qu’étrangère.

En s’entourant d’un staff de chirurgiens plasticiens qualifiés, connus et reconnus de par le monde, la clinique Les Jasmins a réussi à drainer de nombreux visiteurs étrangers venant particulièrement de la France, de l’Algérie, de la Belgique mais aussi de pays d’Afrique .

Tekiano avec communiqué