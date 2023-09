Le nouveau OPPO A58, le dernier modèle puissant de la série A de OPPO est commercialisé en Tunisie dès le 18 septembre 2023. Avec un remarquable écran FHD+ Sunlight de 6,72 pouces et des haut-parleurs stéréo doubles améliorés, l’OPPO A58 élève l’expérience de divertissement pour répondre aux besoins d’une variété de scénarios.

Il est doté de la puissante charge SUPERVOOCTM de 33 W, d’une grande batterie longue durée de 5 000 mAh, d’un matériel amélioré et de l’intuitif système ColorOS 13.1. Au design élégant, ce nouveau smartphone offre une excellente autonomie et des performances puissantes, fiables et fluides pour correspondre à la dynamique de ses utilisateurs et à leur mode de vie.

Superbe design haut de gamme

OPPO A58 sera disponible en Tunisie en deux finitions de couleurs : noir (Glowing Black) et vert (Dazzling Green). La finition Glowing Black présente la lueur emblématique OPPO qui crée un magnifique effet cristallin scintillant et offre une sensation de confort. La finition Dazzling Green adopte un design spécial, donnant à la plaque arrière une texture soyeuse et un look rafraîchissant. Avec sa coque arrière incurvée et profilée 2,8D, décorée d’un panneau ovale poli autour de son module caméra, l’OPPO A58 pèse environ 192g et ne mesure que 7,99mm d’épaisseur, assurant une prise en main confortable et un look fin et élégant.

Affichage visible et brillant en plein soleil

Le nouvel OPPO A58 est doté d’un écran FHD+ Sunlight de 6,72 pouces, offrant une expérience visuelle immersive. L’écran Sunlight offre une luminosité maximale de 680 nits, afin que les utilisateurs puissent facilement visualiser des photos ou lire du texte en plein soleil. Avec une haute résolution de 2 400 × 1 080 et une prise en charge de la gamme de couleurs 100% DCI-P3, l’écran Sunlight restitue un contenu remarquablement éclatant et un texte d’une netteté exceptionnelle. De plus, grâce aux fonctionnalités All-Day AI Eye Comfort, l’écran est agréable pour les yeux et confortable pour une utilisation prolongée, de jour comme de nuit.

Deux haut-parleurs stéréo Impressionnants avec le mode Ultra Volume

L’OPPO A58 est équipé de deux haut-parleurs stéréo améliorés pour offrir une expérience sonore impressionnante de haute qualité. 40% plus puissants que la génération précédente, les haut-parleurs offrent des effets sonores stéréo immersifs, garantissant une qualité sonore plus complète et plus riche pour les appels, les jeux ou les vidéos. Il introduit également un mode Ultra Volume amélioré qui maximise le volume des haut-parleurs jusqu’à 300%, permettant aux utilisateurs de profiter facilement de la musique et d’entendre les appels téléphoniques même dans des environnements bruyants. Ce mode propose également des options pour augmenter le volume maximum des écouteurs jusqu’à 200% lors d’appels téléphoniques ou vocaux sur WhatsApp et Messenger.

Libérez la créativité avec un système de caméra amélioré

L’OPPO A58 est équipé d’une caméra AI de 50 MP, permettant aux utilisateurs de capturer des images cristallines et haute résolution. Avec la prise en charge du regroupement de pixels, quatre pixels sont combinés pour former un pixel plus grand, préservant ainsi plus de détails, en particulier dans des conditions de faible luminosité. L’appareil photo AI de 50 MP et l’appareil photo portrait de 2 MP fonctionnent ensemble pour offrir un flou d’arrière-plan impressionnant et mettre en valeur le sujet en mode portrait. Avec une caméra frontale de 8 MP, l’OPPO A58 offre des selfies époustouflants et une qualité d’appel vidéo améliorée.

Avec des fonctionnalités impressionnantes telles que la photographie nocturne stylisée, la retouche de portraits AI et le mode Panorama, l’OPPO A58 incite les utilisateurs à créer des travaux photographiques diversifiés et à libérer leur imagination.

Longue durée de vie de la batterie et charge rapide SUPERVOOCTM de pointe

L’OPPO A58 est livré avec une batterie plus puissante et une vitesse de chargement plus rapide pour offrir des performances exceptionnelles. Grâce à la grande batterie de 5 000 mAh, les utilisateurs de ce smartphone peuvent profiter de 32 heures d’appels téléphoniques, de 16 heures de visionnage sur YouTube ou de 5 heures de jeu PUBG avec une seule charge complète. Il dispose également d’une charge

rapide SUPERVOOCTM de 33 W, qui charge rapidement la batterie à 100 % en seulement 75 minutes, tandis qu’une charge rapide de 5 minutes garantit 3,39 heures d’appels téléphoniques, atténuant les problèmes de charge et permettant aux utilisateurs de se déplacer sans interruption.

De plus, les fonctionnalités d’économie d’énergie AI toute la journée entrent en jeu si les utilisateurs oublient de charger leur téléphone, permettant près de 91 minutes d’appels téléphoniques avec seulement 5% de charge.

Des performances fluides grâce à un matériel et des logiciels améliorés

Propulsé par la plateforme MediaTek Helio G85, l’OPPO A58 fait un bond en termes de performances par rapport à son prédécesseur. Avec une configuration de 6 Go ou 8 Go de RAM et de 128 Go de ROM, le smartphone offre beaucoup de mémoire et d’espace de stockage. La technologie d’extension de RAM d’OPPO peut encore doubler la RAM disponible avec jusqu’à 8 Go de RAM étendue, offrant ainsi une fluidité supplémentaire pour une utilisation quotidienne. Côté logiciel, le Dynamic Computing Engine de ColorOS 13.1 peut planifier avec précision les ressources informatiques, garantissant une expérience plus réactive et plus fluide lors du basculement entre les applications, idéale pour les jeux ou le multitâche.

En plus de ses puissantes performances, l’OPPO A58 a également réussi les tests de protection de la fluidité de 36 mois menés dans le laboratoire OPPO, enregistrant un taux de vieillissement moyen inférieur à 10% pour garantir une douceur à long terme.

Conçu pour la durabilité

Conçu pour la durabilité, l’OPPO A58 a un indice IP54 et est protégé contre les déversements courants et la poussière. Le téléphone est bien protégé contre les incidents quotidiens, libérant ainsi les utilisateurs de tout souci. De plus, l’OPPO A58 a réussi six tests majeurs conçus pour mesurer la résistance aux chutes physiques, à l’eau, aux radiations, aux dommages climatiques, aux petites chutes répétées et à la stabilité du signal, offrant aux utilisateurs une tranquillité d’esprit tout au long de la journée.

Prix ​​et disponibilité en Tunisie

Le prix du OPPO A58 est 699 TND, prix public conseillé pour le modèle 8 Go de RAM + 128 Go de ROM avec une garantie de 2 ans. L’OPPO A58 est disponible en Tunisie, à partir du 18 septembre 2023, en deux couleurs attirantes : vert (Dazzling Green) et noir (Glowing Black).

Tekiano avec communiqué