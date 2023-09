Attijari bank et PNUD Tunisie renforcent leur partenariat en faveur de l’inclusion socio-économique et de la résilience au changement climatique en Tunisie

Attijari bank et PNUD Tunisie, le Programme des Nations Unies pour le Développement, renforcent leur partenariat en faveur de l’inclusion socio-économique et de la résilience au changement climatique en Tunisie.

Les deux institutions renouvellent leur engagement, mercredi 20 septembre 2023, en faveur de l’autonomisation économique, en mettant l’accent sur les jeunes et les femmes, bâtissant sur la collaboration entamée depuis 2020.

A travers des initiatives encourageant l’esprit entrepreneurial, favorisant le processus de mise à l’échelle des chaînes de valeurs locales et appuyant les micro-entreprises et start-ups nationales et locales, ce partenariat visera à promouvoir et rendre possible un développement économique inclusif, ancré territorialement et durable.

Ces axes de partenariat ont tous pour objectif commun d’accompagner les acteurs clés du développement en Tunisie, y compris le secteur privé, vers une croissance économique inclusive, alignée sur les Objectifs du Développement Durable (ODD) et résiliente aux défis pressants auxquels la Tunisie fait face.

La durabilité est l’un des objectifs centraux de cette collaboration, avec un accent particulier sur la résilience aux changements climatiques à divers niveaux. L’économie verte est un élément clé de ce partenariat, afin de promouvoir et faciliter un entrepreneuriat vert et un secteur privé engagé en faveur du développement durable, ainsi que de vulgariser et d’encourager la finance verte. Dans ce sens, Attijari bank et le PNUD Tunisie ont convenu d’avancer ensemble sur la sensibilisation aux enjeux du changement climatique et de la décarbonation de l’économie tunisienne.

« Le groupe Attijariwafa bank a placé la finance verte et l’accompagnement de la transition énergétique au cœur de ses préoccupations, comme en témoignent les nombreuses initiatives projets verts financés sur le continent africain ou encore accréditations obtenues par le Groupe.

A titre d’exemples, nous avons été le premier Groupe bancaire sur la région MENA à être accrédité par le Green Climate Fund des Nations Unies.

Attijari bank s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe, d’une part, et dans l’effort collectif local insufflé, notamment, la stratégie énergétique 2025, d’autre part. Le financement des programmes PROSOL en est la parfaite illustration.

Dans ce sens, une nouvelle initiative conjointe a été organisée avec le PNUD avec deux objectifs : la sensibilisation et la formation d’une clientèle Entreprise sur l’importance et les enjeux de la finance verte et de l’énergie renouvelable et l’accompagnement de la transition des clients vers des modèles plus résilients et moins émetteurs de carbone », précise Monsieur Saïd SEBTI, Directeur Général d’Attijari bank.

« Le secteur privé, en particulier le secteur bancaire et financier, a un rôle important à jouer dans la promotion de la croissance inclusive et durable. Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec Attijari bank en Tunisie, et ce en y intégrant un accent sur l’économie verte, le financement alternatif et la transition vers une économie décarbonée, afin d’aligner les finances publiques et privées en appui des Objectifs du Développement Durable » indique Madame Céline Moyroud, Représentante Résidente du PNUD en Tunisie.

Tekiano avec communiqué