Ciel partiellement, nuageux sur la plupart des régions, à densément nuageux sur le nord avec possibilité de formation de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses. Vent fort près des côtes nord et vigilance requise.

Mer agitée à très agitée dans le nord. Températures maximales comprises entre 29 et 34°C dans les régions côtières et entre 34° et 39°C ailleurs.