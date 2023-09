Dhafer L’Abidine présent au CIFF 2023 avec son nouveau film “To My Son”

Dhafer L’Abidine sera présent au CIFF 2023, le festival international du film du Caire prévu du 15 au 24 novembre, avec son nouveau film “To My Son”. L’acteur et réalisateur tunisien participera avec son nouveau long-métrage dans la section Horizons du Cinéma Arabe de la 45ème édition du festival Egyptien.

Le film ‘To My Son’ produit par MBC Studios et O3 Medya, est le deuxième long-métrage de Dhafer L’Abidine en qualité de réalisateur après un premier opus intitulé Ghodwa, un drame contemporain sorti en 2021 et dont il détient aussi le première rôle. Le CIFF rappelle que Ghodwa avait remporté le prix de la Fédération internationale des critiques; le prix FIPRESCI, lors du 43e Festival international du film au Caire. Ghodwa est actuellement disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

To my Son (Ila Ibni ) relate l’histoire d’un père saoudien et de son fils qui reviennent en Arabie saoudite après une longue période de vie à l’étranger, qui se termine par un accident tragique, précise Cairo International Film Festival, sur son compte instagram.



En tant qu’acteur, Dhafer L’Abidine figure dans le casting du nouveau film égyptien “The Spider’ de Ahmad Nader Galal sorti en mars 2023 avec les stars Ahmed el-Sakka et Mona Zaki.

On le retrouvera dans la saison 2 de la série ‘Finding Ola’ avec Hend Sabry qui sera diffusée bientôt sur la plateforme streaming Netflix.

I.D.