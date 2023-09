Réouverture du Musée du Bardo : Près de 2700 visiteurs depuis le 14 septembre 2023

Le Musée National du Bardo a, en une semaine, drainé près de 2700 visiteurs tunisiens et étrangers, de toutes tranches d’âge, depuis sa réouverture officielle le 14 septembre 2023, informe le ministère des affaires culturelles.



Selon les statistiques de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC), ce chiffre a été enregistré durant la période du 14 au 20 septembre 2023, contre 249 visiteurs durant la période du 14 au 19 septembre 202O.

Pour le jour d’ouverture, 900 visiteurs étaient au rendez-vous pour admirer et re(découvrir) les différentes collections de ses œuvres millénaires dont la collection de mosaïques romaines, l’une des plus importantes au monde.

Plus d’une trentaine d’ambassadeurs et de chefs de missions diplomatiques accrédités en Tunisie a assisté également le 14 septembre dernier à la cérémonie de réouverture officielle du plus grand musée de la Tunisie et l’un des prestigieux joyaux du patrimoine tunisien, le Musée National du Bardo qui vient de faire peau neuve à travers notamment la rénovation de certaines vitrines, l’aménagement de nouvelles salles dont une consacrée aux manuscrits islamiques, la présentation d’autres nouvelles pièces aux oeuvres maitresses, outre les transformations muséographiques et les travaux de consolidation du bâtiment.