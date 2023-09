Festival International de l’Improvisation à Mahdia : 5ème édition du 5 au 8 octobre 2023

Le festival international de l’improvisation à Mahdia revient pour sa 5ème édition du 5 au 8 octobre 2023. Il est organisé par l’association Mahdia Improvise et plusieurs partenaires de la région qui désirent faire de ce festival, un rendez-vous annuel et une invitation renouvelée, propice à l’échange et au partage. Ce festival est l’occasion d’apporter, le temps de quelques jours, une effervescence artistique exceptionnelle digne d’une ville aussi belle que Mahdia.

Le festival propose durant 4 jours des spectacles, des scènes ouvertes , des stages , des matchs d’improvisations, des open mic…Le tout aux 4 coins de la ville de Mahdia avec plus de 15 improvisateurs venus du monde entier ainsi que des dizaines d’artistes tunisiens aux talents incroyables,

Les organisateurs indiquent que ce festival est l’expression d’une conviction profonde à savoir qu’un dialogue sincère peut être très constructif et mener à de vrais projets pour une société civile libre, tolérante et en phase avec ses réalités présentes et ses défis futurs. Et qu’y a-t-il de plus spontané et donc sincère qu’un dialogue improvisé!

Programme du Festival International de l’Improvisation à Mahdia 2023 :

Durant la période du festival, nous avons plusieurs objectifs majeurs précisent les organisateurs, comme contribuer au développement de l’activité culturelle dans la ville Mahdia et provoquer des rencontres entre artistes : peintres, musiciens, comédiens, poètes, danseurs… locaux, de Tunisie, avec des artistes improvisateurs internationaux.

L’objection aussi est de sensibiliser et éduquer les jeunes mahdois aux activités culturelles, assurer la promotion des artistes et stimuler la création tout en provoquant de nouvelles occasions de production et de diffusion.

L’association Mahdia Improvise est née d’une rencontre ; entre une troupe d’improvisation théâtrale et la ville de Mahdia. De cette rencontre, et de l’Energie suscitée par l’envie du public de participer avec les artistes sur scène, a suivi la réalisation du premier festival international des improvisations et des arts culturels à Mahdia.

Tekiano