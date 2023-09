Le HONOR 90 Lite disponible en Tunisie : Caractéristiques

Le HONOR 90 Lite est disponible en Tunisie. Smart Tunisie, leader de la distribution des produits IT et téléphonie mobile annonce son partenariat avec Honor pour la distribution

officielle de la marque HONOR en Tunisie.

Le Smartphone HONOR 90 Lite arrive avec de nombreuses raisons convaincantes pour les amateurs de smartphones. Doté de fonctionnalités impressionnantes, ce nouvel ajout à la série HONOR N est destiné à captiver les utilisateurs avec ses capacités de caméra remarquables, son affichage immersif et ses fonctionnalités intelligentes alimentées par MagicOS 7.1, Caractéristiques :

Un Design Élégant et des performances exceptionnelles

Façonné à la perfection, le HONOR 90 Lite présente un design élégant et sophistiqué, mêlant des lignes lisses et des matériaux haut de gamme. Avec un profil élancé mesurant seulement 7,48 mm d’épaisseur et ne pesant que 179 g, le HONOR 90 Lite s’intègre parfaitement dans votre vie quotidienne, que ce soit dans votre poche ou dans votre main.

Sous le capot, le HONOR 90 Lite fait forte impression avec son disque de stockage de 256 Go, sa batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 22,5 W et sa puissante RAM de 8 Go (extensible à 13 Go avec HONOR RAM Turbo). L’appareil fonctionne sur le MagicOS 7.1 basé sur Android 13 de HONOR, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités intelligentes telles que HONOR Share pour des transferts de fichiers et scan document avec une reconnaissance et une conversion de texte pratiques.

Capturez le monde avec le Système de Triple Caméra 100 MP

Portant la photographie smartphone à des hauteurs exceptionnelles, le HONOR 90 Lite arbore un remarquable appareil photo principal de 100 MP avec une ouverture f/1.9, permettant aux utilisateurs de capturer des photos éclatantes et détaillées à couper le souffle. L’ajout d’un appareil photo macro de 2 MP avec une ouverture f/2.4 permet aux utilisateurs d’explorer les merveilles de la photographie en gros plan, tandis que l’appareil photo frontal de 16 MP garantit des selfies étonnants aux couleurs améliorées. La fonction innovante Collage du HONOR 90 Lite assemble parfaitement plusieurs images, permettant aux utilisateurs de créer des collages captivants sans effort.

Expérience d’Affichage Immersive avec la Technologie de Confort Visuel

Avec son généreux écran HONOR FullView de 6,7 pouces et un ratio écran/corps de 93,6 %, le HONOR 90 Lite offre une expérience de visionnage inégalée. L’affichage certifié Low Blue Light par TÜV Rheinland, associé à la fonction Circadian Night Display et à la technologie Dynamic Dimming, contribue à des habitudes de sommeil plus saines et à une réduction de la fatigue oculaire, rendant les périodes d’utilisation prolongée de l’écran confortables et agréables.

Prix et Disponibilité :

Le prix du HONOR 90 Lite en Tunisie est de 999 TND. Il est disponible en 3 coloris : Cyan Lake, Silver Titanium et Noir Minuit. Le smartphone est disponible partout en Tunisie y compris chez les revendeurs agrées.

Tekiano avec communiqué