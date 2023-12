JTC 2023 : Programme complet de la 24ème édition du 02 au 10 décembre

Les JTC 2023 , Journées Théâtrales de Carthage , démarrent le samedi 02 décembre pour se poursuivre jusqu’au 10 décembre avec à la clé, la présentation de plusieurs pièces de théâtre qui concourent pour remporter le Tanit d’or mais aussi des colloques, rencontres, expositions et des projections.

Les festivités seront supprimées cette année lors des cérémonies d’ouverture et de clôture de retour au Théâtre municipal de Tunis, sur l’avenue Bourguiba en considération de la situation exceptionnelle dans les territoires palestiniens occupés et de la poursuite de la guerre contre la Bande de Gaza depuis le 7 octobre.

Une session partisane et solidaire avec le peuple Palestinien dans sa lutte pour ses droits légitimes, son droit à la liberté, à l’indépendance, à la dignité, à la vie…souligne Moez Mrabet qui est à la tête Théâtre National Tunisien et est directeur des JTC.

Au programme de cette 24e édition pas moins de 62 spectacles en provenance de 28 pays. 11 pièces concourent dans la compétition officielle et 24 autres figurent dans la section parallèle.

Les pièces de théâtre seront présentées dans les espaces du grand Tunisie suivants : Cité de la Culture, le théâtre municipal, le 4ème Art, Ciné-théâtre le RIO, Le Mondial, Maison de la Culture Ibn Rachiq, Théâtre El Hamra, El Teatro, Dar Masrahi Bardo, Palais du théâtre Halfaouine et CinéMadart -Carthage. A noter que plusieurs pièces seront jouées dans des prisons et centres de détentions de Tunisie dans le cadre du programme Théâtre de la liberté.

Programme des JTC 2023 :

Il est possible d’acheter les billets des spectacles dans les guichets des salles partenaires et en ligne sur le jtc.e-festivals.tn. Les prix des billets des JTC sont fixés à 8dt pour le grand public et 4 dt pour les étudiants et les élèves.

