Le décès de l’acteur égyptien Ashraf Abdel Ghafour est survenu à la suite d’un accident de route tragique, à l’âge de 81 ans. La collision sur la route désertique entre Le Caire et Alexandrie est arrivée dans la soirée du dimanche 03 décembre 2023.

Le défunt Ashraf Abdel Ghafour est le père de l’actrice Riham Abdel Ghafour et a précédemment occupé le poste de président du Syndicat des acteurs égyptiens de 2011 à 2015.

Il est né en 1942 et a obtenu son diplôme de l’Institut supérieur du cinéma en Egypte en 1963, où il a été formé sous la direction du réalisateur Mohamed Karim, le premier doyen de l’institut. Il a longtemps travaillé au théâtre.

Ashraf Abdel Ghafour s’est fait connaitre auprès du grand public grâce à ses rôles dans des séries télévisées apparaissant dans plus de 250 séries au cours de six décennies. Il a participé à plusieurs séries historiques comme Imam Malik, The Judiciary In Islam, Farewell Cordoba, Omar Bin Abdul Aziz et Harun Al-Rashid.

Tekiano