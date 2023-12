Le film de Abdelhamid Bouchnak THE NEEDLE dans les salles de Tunisie (Programme projections) 

Le film de Abdelhamid Bouchnak THE NEEDLE الإبرة commence sa tournée dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 06 décembre 2023. Ce dernier long-métrage du réalisateur tunisien, dont le titre est traduite par l’Aiguille en français, aborde un sujet sensible celui des personnes nées sans orientation sexuelle fixe ou personnes intersexes.

Le film The Needle d’une durée de 1H56 rassemble en tête d’affiche, les acteurs Fatma Sfar, Bilel Slatnia , Jamel Madani et Sabah Bouzouita. Les avant-premières ont été faites le 01 décembre dans 14 salles de cinéma de Tunisie, dont Cinémadart et l’Agora, est leurs recettes ont été versées au profit du croissant rouge Tunisien en signe de solidarité avec le peuple Palestinien.

Synopsis du film THE NEEDLE الإبرة

Dali et Mariem attendent avec impatience l’arrivée de leur premier enfant. Le jour de l’accouchement, le médecin leur apprend que le bébé a une particularité rare : il porte les deux sexes mâle et femelle. Bouleversé par cette nouvelle et confronté à ses démons, Dali n’arrive plus à jouer son rôle auprès de Mariem et de leur enfant…

Bande-annonce du film THE NEEDLE الإبرة

Saadia Mosbah écrit à propos du film : Abdelhamid Bouchnak lève le voile sur l’une des nombreuses complexités de la nature et nous pousse à la réflexion et à la réaction. The needle, الإبرة … Quand le cinéma est au service de l’humain. Un film poignant, un plaidoyer pour une cause occultée, cachée, mystérieuse, souvent vécut dans la douleur et le silence… Un film à voir ABSOLUMENT

Programme des projections du film The Needle du 06 au 10 décembre:

