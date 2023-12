Le projet “La route du patrimoine mondial de l’UNESCO” lancé en Tunisie

Le projet “La route du patrimoine mondial de l’UNESCO” “est lancé en Tunisie. Financée par l’Union Européenne, ce projet a pour objectif la valorisation du patrimoine Tunisien que ce soit culturel ou civilisationnel et de préserver le patrimoine matériel et immatériel à travers le développement de nouveaux circuits touristiques.

Les Routes du patrimoine mondial relient les sites moins connus à des sites plus visités au sein d’un même itinéraire, permettant ainsi de voir les sites du patrimoine mondial de l’Europe sous un nouvel angle fascinant et de ‘voyager autrement, voyager plus profondément’, lit-on sur le site de l’UNESCO.

La route du patrimoine mondial de l’UNESCO en Tunisie se distingue par sa singularité étant le seul itinéraire touristique UNESCO au monde englobant patrimoine matériel et immatériel du pays. Il serait possible de la suivre en explorant 11 éléments et biens énumérés dans la carte interactive suivante : https://routes.discovertunisia.com/unesco/

A travers la route du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’accent sera mis sur la pêche à la Charfia à l’île de Kerkennah, la poterie des femmes de Sejnane, la préparation et la production du couscous, les us et usages culinaires dont l’harissa au Cap-Bon, à Kairouan, au Sahel, à Gabes et à Sidi Bouzid, la calligraphie arabe et le savoir-faire et pratiques associés au palmier dattier.

8 régions de Tunisie sont concernées par cette route qui fera découvrir au visiteur l’Amphithéâtre d’El Jem, le Site archéologique de Carthage, Dougga et Kairouan, la Médina de Sousse et de Tunis, la Ville punique de Kerkouane et sa nécropole, le Parc national d’Ichkeul, Kairouan et Djerba.

La cérémonie du lancement de cette initiative s’est faite avec la participation du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed El Moez Belhassine, l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus Cornaro, et l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Peter Bruegel.

La GIZ Tunisie précise que des porteurs des projets partenaires, notamment les représentants de “Charfia Road”, “Harissa Diari” et “Hrayer Sejnane” ainsi que de leurs bénéficiaires ont pris part à cette cérémonie et sont venus témoigner de l’importance du patrimoine UNESCO en tant qu’élément porteur de leurs projets respectifs.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme Tounes Wijhetouna financé par l’Union Européenne et le ministère allemand du Développement et de la Coopération internationale dans le chapitre ” tourisme durable ” réalisé par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

