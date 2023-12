La Bibliothèque Humaine pose ses valises à Gabès le temps d’un Week-end. Inno-PEACE organise sa caravane de La Bibliothèque Humaine en partenariat avec l’association Soutcom, les 9 et 10 décembre 2023 et propose aux riverains, une expérience unique.

La Bibliothèque Humaine, organisé en 38 éditions par Inno-PEACE dans différents gouvernorats Tunisiens, consiste en un espace de rencontre inter-humaine entre personnes portant les stéréotypes de la société ‘les livres’ et la grand public ‘les lecteurs’, chaque session de « lecture » dure environ 30 minutes, puis le lecteur peut choisir d’aller lire un autre livre.

En reprenant l’univers et le champ lexical de la bibliothèque, cet événement vise à sensibiliser sur les stéréotypes et les discriminations, qu’ils soient fondés sur l’origine, la couleur de peau, l’apparence physique, la religion, les croyances, le sexe, le handicap, etc.

Le rendez-vous est donné samedi 09 Décembre à partir de 11h00 au Complexe Jeunes Gabès puis dimanche 10 Décembre à partir de 10h00 à la Maison des jeunes Mohamed Ali. L’entrée est libre et gratuite.

