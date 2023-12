Mobile World Congress 2024 : Le CEPEX lance un appel à participation

Le Salon Mobile World Congress 2024 (MWC 2024) se déroule du 26 au 29 février 2024, à Barcelone (Espagne). A cet effet, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la participation des entreprises tunisiennes.

Le Pavillon Tunisien au MWC 2024 s’étalera sur une superficie de 74 m² et abritera la participation des PME, TPE et startups tunisiennes exerçant dans la filière de la téléphonie mobile.

Le MWC représente une véritable opportunité pour découvrir les dernières technologies, les tendances et les innovations de la filière de la téléphonie mobile. Cet évènement mettra l’accent sur les thématiques suivantes : 5G and Beyond Connecting Everything Humanising AI, Manufacturing DX, Digital DNA, Game changers,……

Lors de l’édition 2023, le Mobile World Congress a accueilli près de 2400 entreprises exposantes et plus de 88 500 participants représentant 202 pays.

Le CEPEX invite les entreprises tunisiennes désirant prendre part à cette manifestation à s’inscrire via le lien suivant : https://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/205