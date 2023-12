Apprentissage du russe en Tunisie : Plus de 300 étudiants Tunisiens ont montré un grand intérêt

Plus de 300 étudiants ont montré un grand intérêt pour l’apprentissage du russe en Tunisie. Le Centre d’éducation ouverte, qui enseigne la langue russe et présente la culture russe aux résidents de la République tunisienne, a terminé avec succès la saison d’automne et a résumé les résultats intermédiaires de ses activités pour 2023.

Au cours de la seule première quinzaine de novembre, 313 personnes âgées de 17 à 55 ans ont suivi des cours à temps plein et 90 résidents ont participé aux événements culturels et éducatifs du Centre.

Le Centre d’éducation ouverte en russe et de la langue russe en Tunisie a été créé à l’initiative de l’Université pédagogique d’État de Mordovie M. E. Evsevyev (Russie), au soutien du Ministère de l’éducation de la Fédération de Russie.

L’organisation dispense des formations sur trois sites : l’Institut des hautes études touristiques de Sidi Dhrif (Université de Carthage), l’Institut supérieur des langues de Tunis (Université de Carthage) et le Ministère de l’éducation de la République tunisienne.

La formation est assurée par des enseignants russes et des enseignants citoyens de la Fédération de Russie vivant en République tunisienne et enseignant la langue russe, qui connaissent bien les particularités et les spécificités de l’enseignement local.

La principale spécialisation du Centre est l’apprentissage de la langue russe, qui est gratuit pour tout résident du pays. Plusieurs niveaux de difficulté y sont proposés : des cours pour ceux qui n’ont jamais appris le russe auparavant, des programmes plus avancés conçus spécifiquement pour les travailleurs des secteurs du voyage et les hommes d’affaires en contact avec des collègues russes, ou encore un cours destiné à améliorer le travail des professeurs de langue. C’est cette capacité d’adaptation qui a maintenu l’intérêt des étudiants pour les cours, depuis les premiers jours du Centre jusqu’au dernier cours d’automne.

Outre les cours de russe, cet automne, le Centre a organisé une série d’événements éducatifs et culturels. Il s’agit du ” Karaoké éducatif ” La magie du mot russe ” “, du ” Brainstorming d’idées scientifiques et méthodologiques ” Étudions le russe ensemble ” ” et de l’ ” Expédition éducative ” Lisons Pouchkine — apprenons à connaître la Russie ” “, qui ont permis aux Tunisiens d’apprendre plus sur la culture et les traditions russes.

En outre, à la demande de professeurs de l’Université de Carthage, le personnel du Centre a donné deux conférences académiques : ” L’âge d’argent de la littérature russe ” et ” L’œuvre d’Alexandre Pouchkine : Eugène Onéguine “.

Les enseignants du Centre ont tous constaté l’intérêt constant et motivé des citoyens de la République tunisienne pour l’étude de la langue et de la culture russes. De nombreux participants au cours ont fait preuve d’une grande capacité d’apprentissage et ont exprimé le désir de poursuivre des études supérieures en Russie à l’avenir.