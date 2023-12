Une campagne publicitaire Zara fait polémique: Le géant du textile s’excuse

Une campagne publicitaire Zara, la marque de fast fashion espagnole, fait polémique sur les réseaux sociaux et suscite l’indignation des internautes au point de lancer des manifestations devant plusieurs points de vente de la marque Zara à travers le monde, dont la Tunisie, et d’appeler au Boycott.

Jugée suggestive, irrespectueuse et choquante, on voit dans cette nouvelle campagne publicitaire Zara filmée dans un atelier délabré des mannequins recouverts de débris ou portant des silhouettes inertes drapées de blanc. De nombreux internautes ont souligné les similitudes de la campagne avec les images poignantes provenant de Gaza, où l’on peut discerner de nombreux corps sans vie au milieu des décombres à la suite des bombardements israéliens.

Boycott Zara if you haven’t yet!

They announced their new collection using the genocide in #Gaza pic.twitter.com/ISZzwO7PgR

