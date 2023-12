Le film Super Tounsi avec Kamel Touati sera dans les salles à partir du 20 décembre (vidéo & Synopsis)

Le film Super Tounsi réalisé par Kaïs Chekir avec Kamel Touati sera dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du 20 décembre 2023. Ce nouveau long-métrage de type comédie est coécrit par Kaïs Chekir, Zine Abidine Mastouri et Ahmed Essid.

A l’affiche du film Super Tounsi ,une pléiade de comédiens Tunisiens à l’instar du grand acteur Kamel Touati mais aussi les humoristes Karim Gharbi, Bassem Hamraoui, Sofiene Dahech, Naima Jeni, Jamel Madani, Salma Mahjoubi, Lobna Sdiri, Amine Essafi..

Synopsis du film Super Tounsi : Super Tounsi est une comédie qui met en scène Othmen, un super-héros charismatique qui, sur son lit de mort, transmet ses incroyables pouvoirs à Sliman, un individu ordinaire constamment rongé par la peur.

Ce héros de circonstance se découvre une confiance nouvelle en affrontant ses propres peurs, mais il réalise rapidement que sa mission va bien au-delà de son propre destin. Confronté à un méchant psychopathe, notre héros national va essayer de déjouer son plan machiavélique afin de sauver la Tunisie et le monde.

Entre les scènes de batailles épiques et les situations comiques, le film célèbre l’idée que même le héros le moins probable peut se lever pour défendre le bien…

Bande-annonce du film Super Tounsi :

Le film Super Tounsi est une nouvelle collaboration entre le groupe Goubantini et le réalisateur Kaïs Chekir, après deux autres comédies “Sabbak el Khir” (2022) avec Kamel Touati, Lotfi Abdelli et Karim Gharbi et “Rebelotte” (2020) avec Jaafer El Guesmi, Karim Gharbi et Bassem Hamraoui.

Le producteur et distributeur du film , le groupe Goubantini informe qu’une projection en avant-première aura lieu à la salle de cinéma Le Colisée à Tunis vendredi 15 décembre. Le film Super Tounsi devrait sortir dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 20 décembre.

Tekiano