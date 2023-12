Journée Nationale de l’Espace : Exposition “THE ITALIAN SPACEWAY” à l’Institut Culturel Italien de Tunis

A l’occasion de la Journée Nationale de l’Espace, l’Ambassade d’Italie et l’Institut Culturel Italien de Tunis proposent l’exposition “THE ITALIAN SPACEWAY, vers l’IAC 2024 Milan” du 14 décembre 2023 au 14 janvier 2024 à l’Institut Culturel Italien de Tunis.

L’exposition est le produit d’une collaboration entre le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, le comité de l’IAC Milan 2024 et le magazine de vulgarisation scientifique Focus (groupe Mondadori), indique IIC Tunisie.

L’objectif est de raconter l’histoire de l’Italie et le rôle du Made in Italy dans le développement de technologies spatiales qui contribuent à des modèles de production et de consommation plus durables et à des activités spatiales qui offrent des possibilités de contributions significatives aux activités terrestres par le biais de la recherche et des développements technologiques collatéraux.

Le projet de l’exposition ‘THE ITALIAN SPACEWAY, vers l’IAC 2024 Milan se concentre en particulier sur six thèmes qui sont : Earth Observation, In-orbit Servicing & Space Robotics, Safety and Space Debris, Space Exploration, Space Transportation et Space Weather.

L’espace est l’un des secteurs les plus dynamiques de la recherche scientifique et technologique italienne. Du 14 au 18 octobre 2024, Milan accueillera le Congrès international d’astronautique (IAC), le principal événement spatial international (en 2023, l’IAC se tiendra à Bakou), dont le thème central sera la durabilité.

Tekiano avec IICTunisi

.