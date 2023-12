Journée Internationale de la Langue Arabe : L’IFT a concocté un programme exceptionnel

A l’occasion de la Journée Internationale de la Langue Arabe, l’Institut français de Tunisie (IFT) célèbre la langue officielle locale dans tous ses états et ce du 18 au 23 décembre 2023 parallèlement aux vacances scolaires d’hiver.

Les célébrations se dérouleront à Tunis et dans les relais de l’institut français à Sousse et Sfax avec une programmation riche et variée prévoyant des visites guidées, des rencontres, des ateliers, des projection de films, hommages, débats et lectures en plus de jeux et d’animations pour enfants.

Le coup d’envoie des célébrations se fera lundi 18 décembre à Tunis avec une visite guidée à la médina de Tunis et une projection du nouveau film tunisien dédié aux enfants “La Bague de Didon”.

Découvrez le programme complet des célébrations de la Journée Internationale de la Langue Arabe à Tunis, Sfax et Sousse du 18 au 23 décembre 2023 :

