La Hongrie met à disposition 250 bourses universitaires pour les étudiants tunisiens

La Hongrie met à disposition 250 bourses universitaires au titre de l’année universitaire 2024-2025 pour les étudiants tunisiens qui poursuivent leurs études dans les cycles de licence, master et doctorats, informe le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette bourse offre aux étudiants une exonération des frais d’inscription et d’hébergement, ainsi qu’une assurance maladie et une prime mensuelle, en accord avec les niveaux d’enseignement.

Ces avantages sont définis dans le mémorandum d’entente entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, dans le cadre du programme Hungaricum Stipendium pour les années 2023-2025.

Les postulants à cette bourse doivent avoir une maîtrise des langues requises par l’établissement d’accueil ou suivre une année préparatoire en langue hongroise prise en charge par la bourse.

Télécharger (PDF, 820KB)

Les candidatures sont exclusivement soumises en ligne sur le site web du programme de la

bourse Hongroise :

Texte de l’offre des bourses : https://stipendiumhungaricum.hu/apply/

Inscription et soumission en ligne : https://apply.stipendiumhungaricum.hu

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique précise que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 janvier 2024 à 14h.

Pour plus d’informations, consultez le site http://www.mes.tn/evenement_video.php?code_menu=21&fbclid=IwAR062r4pG0KOyYMFbuq5PpkvQOjk13Knqx-Znq4Oy-owLhAiBf-LwGzNplA#? .

Tekiano