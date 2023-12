Souk El Kahina : 2ème édition du marché citoyen et solidaire à la cité de la culture de Tunis

Souk El Kahina, le marché citoyen et solidaire proposé par Enda inter-arabe se déroule pour sa 2ème édition du mardi 19 au vendredi 22 décembre à la cité de la culture de Tunis. Enda, l’ONG pionnière de l’inclusion économique, financière, sociale et culturelle en Tunisie organise à nouveau cette foire qui soutient les artisans Tunisiens et les petits producteurs dans la commercialisation de leurs produits.

Sous le slogan “Consommons Tunisien”, Enda et ses partenaires invitent le public à encourager les artisans et les petits producteurs et transformateurs agricoles, à commercialiser leurs produits et à faire connaître la singularité et la richesse du patrimoine des différentes régions de Tunisie.

Ce marché solidaire constitue une occasion importante pour les exposants d’établir des partenariats et de concrétiser des accords avec divers intervenants dans le domaine.

L’entrée à Souk El Kahina est gratuite de 10h du matin à 19h.

Tekiano