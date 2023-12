Festival My FirstDOC 2023 : 6e édition du 26 au 29 décembre à Tunis, Bizerte, Gabès et Djerba (Programme)

Le Festival My FirstDOC ou Festival Mon Premier Film Documentaire proposé par l’association Cinéma Documentaire Tunisien revient pour une 6ème édition du 26 au 29 décembre 2023 à la cinémathèque Tunisienne sis la cité de la culture Tunis mais aussi dans les régions à Bizerte, Gabès et Djerba.

Ce festival ambitionne de mettre à l’honneur le jeune cinéma documentaire mondiale. Il reste fidèle à sa vocation de présenter une programmation exigeante et éclectique en films qui interpellent, parlent des enjeux de notre temps et témoignent de l’engagement de leurs réalisateurs, précise l’association Cinéma Documentaire Tunisien dans son édito.

Elle ajoute que l’objectif du festival n’a pas changé : montrer des œuvres et des documents qui portent un certain regard sur les conditions et les situations de vie dans nos sociétés actuelles et témoignent du monde comme il va. Depuis ses débuts, le Festival a mis en avant des films engagés et humanistes et a soutenu des causes justes comme celle du peuple palestinien.

Encore une fois, pour cette édition, une programmation riche et plurielle, constituée d’un large panel de films internationaux est proposée. Durant 4 jours, 16 documentaires récents en provenance d’Algérie, Maroc, France, Belgique, Italie, Liban, Iran, Kurdistan, USA, Canada, Afrique du sud et de Tunisie seront projetés.

Programme Festival My FirstDOC 2023 (cliquer sur le lien pour agrandir la page)

Le 6e Festival présente une sélection de films récents, dont certains en avant-première mondiale, produits par des cinéastes indépendants. A noter que le festival My FirstDOC 2023 sera présents dans les régions de Bizerte, Djerba et Gabes grâce au partenariat associatif.

Tekiano