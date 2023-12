Exposition Tunez En Sepia au Musée du Bardo , regards de photographes sur la Tunisie du 19e siècle

L’exposition Tunez En Sepia est proposée conjointement par la Tunisie et l’Espagne au Musée du Bardo sur une période de six mois, de décembre 2023 à mai 2024. Cette exposition présente le regard des photographes européens du 19ème siècle sur la Tunisie à travers des reproductions de leurs œuvres célèbres et moins célèbres.

Les visiteurs pourront découvrir une belle sélection des photos, faites dans plusieurs régions de la Tunisie avec ses multitudes paysages et sites historiques, utilisant la technique Sépia. Les photos sépia ont la particularité de se colorer d’un ton marron-rougeâtre pour produire ce spectre spécifique. Les photos sont réalisées sur papier albuminé dont la période d’usage s’est étalée de 1855 à 1895.

L’ambassadeur d’Espagne en Tunisie Javier Puig Saura a déclaré lors de l’inauguration de l’exposition Tunez en Sepia au Musée National de Bardo que 130 ans plus tard, ils sont ravis qu’une partie du fonds photographique provenant du musée archéologique national d’Espagne à Madrid fasse un retour en Tunisie dans le cadre de la coopération bilatérale illustrant cette histoire commune liant la Tunisie à l’Espagne de chaque côté de la Méditerranée.

L’exposition met en avant une sélection de reproductions de photographies que le Bey de la Tunisie (Ali III Ibn al-Hussayn) avait offertes au musée archéologique national d’Espagne suite à la participation à l’exposition historique européenne tenue à Madrid en ce même édifice durant la période 1892-1893.

Le visiteur aura la possibilité de découvrir sous un autre regard, une sorte de retour vers le passé dans les villes de Tabarka et Sousse, les localités désertiques comme Matmata, ainsi que les sites préhistoriques et les fouilles des époques carthaginoise et byzantine.

