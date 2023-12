Festival International du Sahara de Douz 2023 : 55ème édition du 27 au 30 décembre

La 55ème édition du Festival International du Sahara de Douz est prévue du 27 au 30 décembre 2023 dans la ville saharienne de Douz (Kébili), la plus grande palmeraie de Tunisie au porte de la Sahara.

Des animations et expositions divers sont au programme du festival de Douz qui tient à préserver les coutumes ancestrales. Les organisateurs précisent que c’est le festival des coutumes et des traditions des Mrazigs par excellence.

Les habitants nomades du désert et les milliers de visiteurs qui visitent la région en masse durant les vacances scolaires d’hiver, pourront admirer les musiques, les danses, les courses de dromadaires et de chevaux. Ils assisteront également à des expositions, une foire du livre, une foire de dattes, des projections de documentaires et des ateliers.

Durant les quatre jours du festival, les visiteurs du sud de la Tunisie pourront aussi assister à une reconstitution de mariage traditionnel, une animation et des activités non-stop avec des galas de musique et de chants, des des courses de chiens « Sloughis », des combats de béliers et de dromadaires, des jeux folkloriques et populaires, des hommages rendus à de grands champions sportifs sans oublier les conférences à caractère scientifique et agricole.

Le festival de Douz, fondé en 1910, donne l’occasion aux visiteurs de découvrir la “porte du grand Sahara” par où nombre de nomades, colonisateurs et conquérants ont transité. La civilisation arabo-musulmane s’est toutefois imposée parmi les autres cultures.

Pour plus d’informations et suivre le programme du festival de Douz 2023, consultez la page Facebook https://www.facebook.com/festivaldouz

Tekiano