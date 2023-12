L’association Jamaity lance l’émission radio “NA7KIW JAMAIETTE – نحكيو جمعيات ” en partenariat avec Flag et ExpressFM. Cette nouvelle émission radio dédiée à la société civile en Tunisie est diffusée sur les ondes de la radio privée ExpressFM chaque mercredi, entre 19h00 et 20h00.

“Na7kiw Jamaiette – جمعيات نحكيو” se veut une émission qui offre une voix aux acteurs de la

sphère associative et crée un espace de réflexion et d’échange autour de l’actualité

associative, des dynamiques collectives et individuelles, ainsi que des mouvements

sociaux, explique l’association de droit tunisien Jamaity dans son communiqué.

Elle apporte également un éclairage sur les événements clés et les opportunités au sein de la société civile. À travers des rubriques thématiques, ce programme permet aux auditeurs de découvrir les forces, les défis et les enjeux du secteur associatif en Tunisie.

Na7kiw Jamaiette se divise en trois rubriques :

● Cheffama Jedid : Cette rubrique propose un aperçu de l’agenda des appels d’offres ainsi que des actualités associatives de la semaine, offrant aux auditeurs une vision rapide des opportunités de financement et des récents développements au sein du monde associatif.

● L’invité du Jour : Au cœur de l’émission, cette rubrique organise des débats dynamiques avec des représentants d’associations ou d’organisations internationales sur des sujets clés de la société civile, stimulant la réflexion et l’engagement du public.

● ElKelma lihom : Clôturant l’émission, cette rubrique met en avant des projets associatifs inspirants, accompagnés de l’expertise d’un spécialiste pour approfondir la compréhension du public. Elle s’efforce de fournir une perspective concise sur des initiatives contribuant à l’évolution du paysage associatif.

Ce projet s’ancre dans la préservation des acquis de la société civile tunisienne. L’objectif serait de pallier au manque d’information concernant les initiatives à destination des citoyens et le manque de visibilité de certaines actions associatives ainsi que le manque d’implication et de participation citoyenne. Elle ambitionne de renforcer l’engagement des médias envers les acteurs de la société civile tunisienne.

Tekiano avec Jamaity