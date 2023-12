A la suit de l’Augmentation des cybermenaces en 2023 : Kaspersky émet des recommandations. Kaspersky a récemment dévoilé ses dernières statistiques sur les menaces cybernétiques pour l’année 2023, mettant en lumière une augmentation significative des fichiers malveillants détectés. Avec une augmentation de 3% par rapport à l’année précédente, l’entreprise a détecté en moyenne 411 000 fichiers malveillants par jour.

La menace la plus notable provient des fichiers Microsoft Office, avec une hausse impressionnante de 53%. En parallèle, les chevaux de Troie demeurent les logiciels malveillants les plus couramment détectés, marquant une progression des attaques utilisant des portes dérobées.

Vladimir Kuskov, expert chez Kaspersky, souligne la complexité croissante du paysage des cybermenaces, avec des cybercriminels qui exploitent de nouvelles techniques et outils. Il insiste sur l’importance cruciale pour les organisations et les individus d’adopter des mesures de sécurité robustes.

Le rapport complet, qui couvre les tendances et les analyses des menaces majeures, est accessible sur SecureList. En réponse à ces menaces croissantes, Kaspersky a également émis des recommandations pour renforcer la sécurité des internautes et des entreprises.

Les systèmes de détection de Kaspersky ont identifié en moyenne 411 000 fichiers malveillants par jour, soit une augmentation de près de 3 % par rapport à 2022. Certains types de menaces ont également connu une véritable montée en puissance : les experts ont observé une hausse considérable – 53 % – des attaques impliquant des fichiers malveillants, notamment des fichiers Microsoft Office. Cette année, les cybercriminels ont privilégié des tactiques plus risquées, telles que l’utilisation de portes dérobées pour infiltrer les systèmes sans être détectés. Ces découvertes, présentées en détail dans le rapport Statistics of the Year du Kaspersky Security Bulletin, illustrent l’évolution du paysage des cybermenaces.

Pour la sécurité des internautes, Kaspersky fait les recommandations suivantes :

– Ne téléchargez pas d’applications depuis des sources tierces dont on ne peut pas vérifier la fiabilité.

– Ne cliquez pas sur des liens provenant de sources inconnues ou sur des publicités suspectes.

– Créez des mots de passe forts et uniques, comprenant un mélange de lettres en minuscules et en majuscules, de chiffres et de ponctuation, et activez l’authentification à deux facteurs.

– Installez toujours les mises à jour. Certaines d’entre elles peuvent contenir des corrections de problèmes de sécurité critiques

– Ignorez les messages vous demandant de désactiver les systèmes de sécurité pour le bureau ou les logiciels de cybersécurité.

– Utilisez une solution de sécurité fiable adaptée à votre type de système et à vos appareils, telle que Kaspersky Premium.

Pour la sécurité des organisations et des entreprises, Kaspersky fait les recommandations suivantes :

– Gardez les logiciels à jour sur tous les appareils que vous utilisez afin d’empêcher les attaquants d’infiltrer votre réseau en exploitant les vulnérabilités.

– Instaurez une politique de mots de passe forts pour accéder aux services de l’entreprise

– Utilisez l’authentification multifactorielle pour l’accès aux services à distance.

– Choisissez une solution de sécurité éprouvée pour les terminaux, telle que Kaspersky Endpoint Security for Business, qui est équipée de fonctions de détection basées sur le comportement et de contrôle des anomalies pour une protection efficace contre les menaces connues et inconnues.

– Utilisez un ensemble de produits dédiés à la protection des postes de travail, à la détection des menaces et à la réponse aux menaces afin de détecter et de remédier rapidement aux nouvelles menaces. Kaspersky Optimum Security est une solution complète essentielle pour la protection des terminaux avec EDR et MDR.

– Bénéficiez des dernières informations de renseignement sur les menaces pour rester au courant des TTPs mises en œuvre par les acteurs de la menace.

