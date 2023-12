Les élections locales en Tunisie : Taux de participation qualifié de satisfaisant

Le taux de participation aux élections locales en Tunisie dans leur premier tour, s’est établi à 11,66%, a fait savoir le président de l’ISIE, l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouasker, qualifiant ce taux de “satisfaisant”.

Bouasker a précisé que 1 million 59 mille et 4 votants se sont dirigés vers les urnes, avant la clôture des centres de vote à 18h, dimanche 24 décembre 2023. Le taux de participation, qui a dépassé celui enregistré lors du 1er tour des élections législatives de 2022, est “respectable”, a estimé Bouasker.

Selon le président de l’ISIE, le taux de participation des hommes est de 67,63% contre 32,37% pour les femmes. 50,15% des électeurs sont âgés entre 36 et 60 ans, 30,33% ont plus de 60 ans et 19,51% sont âgés de moins de 35 ans.

Par ailleurs, il a affirmé que les opérations de tirage au sort organisées dimanche, dans tous les gouvernorats, ont permis de choisir de 279 membres parmi les candidats porteurs de handicaps dont le nombre est 1028. Les femmes représentent 13,3% des candidats gagnants du tirage au sort (87,7% sont des hommes).

Selon l’échéancier électoral préétabli, les résultats préliminaires du premier tour des élections locales en Tunisie devront être annoncés au plus tard le 27 décembre 2023, pour connaître les circonscriptions électorales qui vont abriter un deuxième tour des élections locales.

Dans ce contexte, Bouasker a précisé que le deuxième tour aura lieu après 15 jours de la proclamation des résultats définitifs du premier tour, soit en janvier 2024.