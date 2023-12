“Piments et compagnie” de Héla Msellati, un livre de cuisine récompensé

“Piments et compagnie – Chroniques gourmandes de Méditerranée” , un livre de Héla Msellati, paru en 2023 aux Editions Arabesques et qui vient de décrocher le prix du meilleur livre francophone de cuisine du monde lors de la 29ème édition des “Gourmand World Cookbook Awards”, les 27 et 28 novembre 2023, à Riyad (Arabie Saoudite), est en lice pour le Prix littéraire gastronomique Ziryab 2024, qui dans sa dixième édition, se posera à Beyrouth au musée Mim pour deux journées gastronomiques et littéraires.

Destiné à récompenser un livre francophone de gastronomie ou de cuisine, ce prix, fondé par Noha Baz en 2014, (portant le nom d’un musicien esthète et d’un grand gourmet témoin des fastes de la cours des Omeyyades), récompense chaque année un ouvrage francophone dédié à la gastronomie.

Entré dans la sélection 2024 qui célébrera le dixième anniversaire du prix Ziryab, ce livre, lit-on dans la page facebook du Prix constitue “une découverte extraordinaire de saveurs”. Ces chroniques gourmandes de Méditerranée qu’offre Héla Msellati, dans son merveilleux “Piments et Compagnie” aux éditions Arabesques “est une flambée d’émotions : écriture fine et poétique pimentée d’histoire, d’archéologie et de tout ce qui nous lie en Méditerranée”.

L’auteure raconte, “cuisine, fait rissoler la mémoire et les terroirs et nous emporte au fil des pages dans un magnifique voyage avec ses associations glamour, ses recettes qui chantent ; tomates poivrons et câpres, symphonie d’huile d’olive et ses variations territoriales”.

En 200 pages, l’ouvrage en grand format offre un voyage culinaire dans les traditions de table Tunisienne et Méditerranéenne, à travers les saveurs multiculturelles. Professeure des universités à l’Institut supérieur des langues de Tunis, elle propose autant de périples à travers les contrées de cette Méditerranée et qui qui lèvent le voile en particulier sur l’héritage culinaire tunisien.