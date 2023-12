A l’occasion du nouvel an, les guichets de banques de Tunisie ouvrent samedi

A l’occasion du nouvel an, les guichets de Banques de la place assureront au public un service de caisse et de change manuel le samedi 30 décembre 2023, de 09 heures à 12 heures, a annoncé mercredi dans un communiqué, la Banque centrale de Tunisie (BCT).

La BCT assurera, le même jour, de 9 heures à 12 heures, un service de paiement à son siège à Tunis et dans ses succursales. Par ailleurs, la même source invite les Banques et l’Office National des Postes à prendre les mesures nécessaires pour assurer le chargement des DABs et la continuité des paiements électroniques durant ce congé, en intervenant à temps pour la résolution de tout incident technique.