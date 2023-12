Campagne de prévention routière de l’ONSR contre l’alcoolémie au volant (vidéo)

Une Campagne de prévention routière menée par l’ONSR contre l’alcoolémie au volant est en cours, à l’occasion des vacances scolaires et universitaires et de la nouvelle année administrative 2024.

L’ONSR Observatoire national de la sécurité routière et la FTUSA Fédération tunisienne des compagnies d’assurance ont lancé, avec la participation de la Chambre nationale des agents de location de voitures, de la société Afrique Assistance et de la SFBT Société tunisienne de l’industrie des boissons, à partir du 15 décembre et jusqu’au 2 janvier de l’année prochaine, une campagne de sensibilisation pour accompagner les usagers de la route et les sensibiliser aux dangers, sous le slogan Si vous avez bu et vous avez l’intention de rentrer, ne conduisez pas… Votre vie est plus importante.

La campagne s’inscrit dans le cadre de la réduction du phénomène de conduite sous l’emprise de boissons alcoolisées. Cette campagne comprend le lancement d’un lien quizz web de test sur l’adresse suivante : www.ftusaonsr.org sous la forme d’une mesure estimée du pourcentage d’alcool consommé, avec accès gratuit via téléphone mobile, en saisissant l’âge, le poids et les boissons alcoolisées consommées, tout en réglant le timing, pour obtenir immédiatement un pourcentage approximatif d’alcool dans le sang.

Une estimation de votre taux d’alcool dans le sang et du moment où vous pouvez conduire en toute sécurité. Cette campagne vise avant tout à réduire les conséquences néfastes de la conduite sous l’emprise de l’alcool, non seulement sur la sécurité du conducteur, mais également sur la sécurité des passagers du véhicule et des usagers de la route en général, compte tenu de la propagation de ce phénomène dangereux, dans la période récente, qui a provoqué un certain nombre d’accidents hautement partagés sur les réseaux sociaux, incitant l’autorité de tutelle à reprendre le contrôle et à s’efforcer de limiter les pertes en imposant le respect de la loi, lors des infractions au code de la route, en intensifiant les patrouilles et les points de contrôle avec l’utilisation d”alcootest, et en sécurisant les routes et les sorties vers les zones touristiques, notamment fêtes de fin d’année. Explication en vidéo :

Pour assurer les soirées du 24 et du 31 décembre, des voitures avec chauffeur et des camions remorquage seront mis à la disposition des clients des restaurants et discothèques de la zone touristique de Gammarth et la Soukra pour accompagner ceux qui choisiront de ne pas conduire sous l’emprise de l’alcool. Des numéros de téléphone disponibles sur le quizz link ont été mis à disposition des internautes en cas de résultat du test d’alcoolémie positif et supérieur au taux autorisé dans le sang, qui est légalement estimé à 0,3 gr/ litre.

Cette initiative a également été lancée dans de nombreux pays dans le cadre des efforts visant à réduire les décès dus aux accidents de la route. A noter également que le lien web quizz n’est pas un alcootest et ne peut le remplacer, mais il peut constituer un outil convaincant pour sensibiliser au fléau de la conduite sous l’emprise de l’alcool et la recherche des solutions adaptées pour en réduire le danger.

Tekiano avec ONSR