CAN 2023 côté d’Ivoire : la liste des joueurs tunisiens convoqués révélée

En prévision de la phase finale de la CAN 2023 côté d’Ivoire, la Coupe d’Afrique des Nations 2023+1 en côté d’Ivoire, le sélectionneur national Jalel Kadri a dévoilé la liste des 27 joueurs convoqués pour prendre part à cette compétition, lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée jeudi 28 décembre 2023.

La liste des joueurs tunisiens convoqués pour participer à la CAN 2023+1:

Gardiens de but : Aymen Dahmene, Bechir Ben Said, Mouez Hassen.

Défenseurs : Ali Abdi, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Oussema Hadadi, Ali Maaloul, Hamza Jelassi, Yan Valéry, Wajdi Kechrida, Alaa Ghram.

Milieux de terrain : Houssem Tka, Hamza Rafia, Anis Ben Slimane, Aissa Bilal Laidouni, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ellyes Skhiri, Mohamed Belhadj Mahmoud.

Attaquants : Youssef Msakni, Haythem Jouini, Taha Yassine Khenissi, Sayfallah Ltaief, Bassem Srarfi, Naim Sliti, Elias Achouri, Mortadha Ben Ouannes.

A noter que Hannibal Mejbri, milieu de terrain de Manchester United, n’a pas été convoqué par Jalel Kadri. Tout comme Mohamed Dräger et Nader Ghandri.

La Tunisie se trouve dans le Groupe E en compagnie du Mali, de l’Afrique du sud et de la Namibie. La phase finale de la CAN 2023 + 1 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, dans 5 villes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro.

Tekiano