L’application Microsoft Copilot disponible en téléchargement gratuit sur Android

L’application Microsoft Copilot l’assistant d’IA lancé par Microsoft, est disponible en téléchargement gratuit sur Android annonce la firme américaine. Copilot est un assistant de chat révolutionnaire de Microsoft alimenté par les derniers modèles OpenAI, GPT-4 et DALL·E 3.

Ces technologies avancées en IA offrent des réponses rapides, complexes et précises, ainsi que la capacité de créer des visuels époustouflants à partir de simples descriptions textuelles, indique Microsoft qui met a disposition cet assistant virtuel en téléchargement gratuit uniquement sur Google Play. Son équivalent pour iOS devrait arriver prochainement.

L’application d’IA offre la possibilité de poser une question soit par écrit, soit en utilisant la fonction vocale accessible via une icône microphone. De plus, grâce à la capacité de Copilot à analyser les images, il est également envisageable d’activer la caméra du smartphone directement depuis l’application et lui demander aussi de générer des images après avoir donner une description écrite.

Avec le lancement de l’apps Microsoft Copilot, l’agent conversationnel de Microsoft basé sur GPT-4 va concurrencer encore plus ChatGPT et Google Bard, en permettant de discuter et créer tout en un seul endroit, gratuitement !

Vous pouvez télécharger l’application ​​Microsoft Copilot ici : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.copilot&hl=en_US

