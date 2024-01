Mickey Mouse tombe dans le domaine public .. Détournements sur le Web et un film gore attendu!

Mickey Mouse tombe dans le domaine Public. Il est désormais possible d’utiliser l’image du plus célèbre personnage de Bande dessinée, films d’animation et jeux vidéos qui a été créé par Walt Disney, fondateur de la société Disney, en 1928.

En devenant une figure publique, il est possible pour n’importe qui de reprendre le personnage de Mickey Mouse en noir et blanc, que les spectateurs ont découvert pour un première fois presque un siècle auparavant, puis de le façonner et l’utiliser à leur guise.

Sur les réseaux sociaux, notamment celui d’Elon Musk ‘X’, on a pu voir des milliers de parodies et de réinterprétations du fameux personnage de Disney Mickey Mouse dès le 01 janvier 2024. Les internautes se sont amusés à le modifier et à ajouter des commentaires divers.

Only a few hours more –#MickeyMouse pic.twitter.com/kLUthNOKDB — 𝕛𝕒𝕚 🛼🎀CEO of Nerds (@RockhouseJai) January 1, 2024

Par ailleurs, la bande-annonce d’un film gore intitulé “Mickey’s Mouse Trap” circule dans le web. L’intrigue de ce premier long-métrage d’horreur avec Mickey révèle un assassin masqué en forme de souris qui poursuit des étudiants dans une salle de jeux fermée.

Il faut néanmoins faire attention, c’est seulement le Mickey Mouse en noir et blanc, qu’on a vu dans les court-métrages d’animation “Steamboat Willie” et “Plane Crazy” des studios Disney qui est exploitable. Nous vous proposons de voir ou revoir la fameuse vidéo d’animation de Disney qui a lancé Mickey Mouse et ses amis :

Les autres déclinaisons de Mickey notamment celles avec le fameux short rouge et le chapeau du magicien, ne sont pas encore tombées dans le domaine public. Disney avertit tous ceux qui comptent utiliser ces dernières versions à des fins commerciales ou autres de poursuites judiciaires.

I.D.