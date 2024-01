La Météo en Tunisie est marquée par un ciel partiellement nuageux mercredi 03 janvier 2024 sur le nord et le centre et nuages passagers sur le sud et des températures légèrement en hausse.

Le vent est de secteur ouest relativement fort près des côtes et localement sur le sud et faible à modéré ailleurs. Les températures maximales sont comprises généralement entre 18 et 23°C et aux alentours de 15°C sur les hauteurs ouest.