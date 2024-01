Nouvelle création théâtrale de Fadhel Jaibi au 4ème art de Tunis : “Le Bout De La Mer”

Une nouvelle création théâtrale de Fadhel Jaibi intitulée “Le Bout De La Mer” est proposée par le Théâtre National Tunisien avec le concours du Centre des Arts Jerba pour la première fois durant le weekend du 5 au 7 janvier 2024 à l’espace 4ème art de Tunis.

Le Bout De La Mer est une libre adaptation de Médée qui est une figure mythologique de la Grèce antique, principalement connue pour son rôle dans la tragédie du dramaturge grec Euripide intitulée “Médée”. La pièce de théâtre réunit sur scène les acteurs Salha Nasraoui, Mohamed Chaabane, Rim Ayed, Sihem Akil et Hamedi Bjéoui.

La tragédie d’Euripide explore profondément la psychologie de Médée, son amour passionné, sa trahison, sa vengeance et les conséquences tragiques de ses actions. Le personnage de Médée est souvent interprété comme une représentation puissante et complexe de la femme dans la mythologie grecque, défiant les attentes traditionnelles et remettant en question les normes sociales de l’époque.

Présentation de cette nouvelle création théâtrale de Fadhel Jaibi “Le Bout De La Mer”:

Médée aujourd’hui…Médée parmi nous, ici et maintenant…

L’étrangère, l’immigrée, la femme, l’arabe errante, la métèque, la paria, la criminelle multirécidiviste…

Refusant de s’envoler sur son char ailé vers son Dieu Soleil après son double infanticide comme le voulait Euripide ( Vème siècle avant J.C.), elle se livre à la loi des hommes, loi morale, judiciaire, psychiatrique, patriarcale… pâture idéale offerte à la vindicte populaire assoiffée de sang et de talion…

Sera- elle jugée ou jugera-t-elle ses juges ? Qui juge qui ?

Révélateur quasi chimique, elle renvoie le monde à ses contradictions et à ses horreurs et l’humanité à son inhumanité..

Il est possible d’acheter les billets pour la pièce de théâtre “Le bout de la mer” directement dans les guichets du 4ème art sis Avenue de Paris à Tunis ou en ligne sur le site Teskerti , à 20dt prix public et 10 dt prix étudiant.

Tekiano