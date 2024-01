Salon de l’orientation Wajahni à la Cité de la Culture : Guider votre avenir académique et professionnel

Le salon de l’orientation Wajahni s’organise les 06 et 07 janvier 2024 à la cité de la Culture de Tunis. Il est présenté comme une grande manifestation axée sur la préparation et l’inspiration des bacheliers, étudiants et jeunes diplômés ainsi que leurs parents afin de les orienter et les aider à prendre la bonne décision pour la poursuite de leurs études et le dessin de leurs carrières.

Le salon Wajahni offre de nombreuses opportunités pour les lycéens et étudiants que ce soit pour découvrir de nouveaux domaines d’études ou s’informer sur les perspectives professionnelles. Lancée en juin 2022, les événements de Wajahni sont conçus pour aider les lycéens, étudiants, jeunes diplômés et leurs parents à prendre des décisions informées sur leurs chemins académiques et professionnels.

L’objectif est de faire le pont entre les jeunes et les représentants d’’établissements éducatifs ainsi que le monde de l’emploi. Le lycéen ou étudiant aura un aperçu sur les dernières tendances et opportunités d’études en Tunisie et à l’étranger ainsi que les offres de stages et d’emploi.

Divers universités Tunisiennes, universités internationales, associations estudiantines, entreprises et centres de formation seront présents lors de ces deux journées d’orientations, en plus d’invités de marque qui relateront leurs parcours inspirants à l’instar du créateur de contenu créatif Samy Chaffai.

Pour assister et participer au Salon Wajahni, il faut s’inscrire gratuitement en ligne sur le site wajahni.tn . Places limitées. Premier arrivé, premier servi!

Tekiano