TotalEnergies Marketing Tunisie œuvre pour la promotion de la mobilité électrique en Tunisie

A l’occasion du lancement de la nouvelle Kia EV6, une voiture 100 % électrique qui propose une autonomie longue durée, une propulsion/transmission intégrale et zéro émission, TotalEnergies Marketing Tunisie a participé à ce lancement en rappelant sa place de leader sur le marché tunisien en matière d’installation de bornes électriques, et son engagement dans les énergies renouvelables.

TotalEnergies Marketing Tunisie s’est engagée depuis 2020 en faveur de la facilitation de la recharge pour les conducteurs de véhicules électriques.

La collaboration avec des acteurs majeurs de la mobilité électrique, comme City Cars Kia, renforce encore davantage cette démarche visionnaire pour encourager l’adoption des voitures électriques dans le pays.

M. Mutaz NAZZAL, Directeur Général de TotalEnergies en Tunisie, a souligné l’évolution du secteur pétrolier et esquissé la stratégie mondiale de TotalEnergies pour répondre aux défis de la transition énergétique.

TotalEnergies Marketing Tunisie, une infrastructure de recharge plus développée pour une transition vers une mobilité durable

TotalEnergies Marketing Tunisie a mené depuis 2020, une initiative majeure en lançant le premier réseau de recharge électrique couvrant tout le territoire tunisien. Actuellement, ce réseau comprend 29 points de charge équipés de bornes électriques dans 18 stations-service TotalEnergies à travers le pays.

Ces bornes offrent différents niveaux de puissance, de 22 kWA à 50 KWH DC, avec des bornes de recharge rapide à 50 KWH DC déjà opérationnelles sur les autoroutes, et une extension prévue pour couvrir tous les grands axes routiers de la Tunisie. Cette démarche s’opère en collaboration avec ses partenaires de la mobilité électrique.

TotalEnergies Marketing Tunisie a pris des mesures décisives pour présenter une stratégie globale répondant aux enjeux cruciaux de la transition énergétique. L’établissement du premier réseau de recharge électrique, mettant à disposition des bornes tous les 200 km pour ses clients en Tunisie, en est un exemple concret.

TotalEnergies a investi dans le déploiement d’infrastructures de recharge accessibles à ses clients, inaugurant la première borne électrique sur station-service en Tunisie aux Jardins du lac en 2020.

Ce déploiement ne se limite pas à une initiative locale, mais s’inscrit dans une vision globale de soutien à la transition énergétique à l’échelle mondiale. En partenariat avec les acteurs locaux et dans le cadre de sa stratégie d’entreprise durable, TotalEnergies Marketing Tunisie démontre ainsi son engagement en faveur d’un avenir énergétique plus propre, durable et tourné vers les énergies renouvelables.

L’initiative conjointe entre TotalEnergies Marketing Tunisie, ses partenaires de la mobilité électrique renforce l’infrastructure essentielle pour soutenir la croissance de la mobilité électrique en Tunisie.

Tekiano avec communiqué