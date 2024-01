La championne Tunisienne Ons Jabeur , star du documentaire “This is Me” sur TOD (trailer)

La championne Tunisienne Ons Jabeur est la star d’un nouveau documentaire intitulé “This is Me” qui sortira exclusivement sur la plateforme streaming TOD à partir du dimanche 07 janvier 2024. TOD informe les téléspectateurs que ce nouveau film documentaire originale sur l’icône nationale est considéré comme un portrait captivant des hauts et des bas de la vie de la célèbre star du tennis tunisien Ons Jabeur.

Le documentaire, élaboré en partenariat avec Ons, retrace le parcours remarquable de la tenniswoman Tunisienne en tant que figure emblématique en Tunisie et un modèle aimé et respectée en Afrique et dans le monde arabe. Bien que le film mette en lumière ses succès, il ne néglige pas les défis et les réalités parfois difficiles du monde professionnel du tennis, où tous les récits ne se concluent pas par un happy end.

Rappelons que Ons Jabeur, 29 ans, a commencé sa carrière professionnelle à tout juste trois ans, guidée par la passion de sa maman pour ce sport. La joueuse de tennis arabe et africaine la plus titrée de tous les temps, et qui est arrivée dans le top 2 des meilleures tenniswoman au monde, et un héros pour des millions de personnes. Elle continue de concourir au sommet du tennis féminin, atteignant trois finales du Grand Chelem.

La Ministre du Bonheur séduit et fédère les jeunes autour du tennis grâce à son tempérament rayonnant et à sa capacité à tisser des liens avec des admirateurs à travers le globe. TOD informe que le documentaire “This Is Me” dévoile des séquences inédites des coulisses de la saison 2023 d’Ons, donnant un regard exclusif sur la vie de l’une des figures les plus marquantes de la région.

“C’est plus qu’un documentaire sportif ; c’est une histoire humaine captivante qui transcende les frontières et résonne auprès du public du monde entier. Nous invitons nos téléspectateurs de la région MENA à être témoins de la vérité non filtrée derrière le parcours d’Ons Jabeur et à s’inspirer de sa résilience face à l’adversité”, a déclaré John Paul Mckerlie, vice-président du marketing et des ventes chez TOD.

Trailer du documentaire sur Ons Jabeur “This is Me” :

Le documentaire débute avec Ons à Londres après Wimbledon. Il adopte une approche chronologique dévoilant des défis physiques inattendus qu’elle a rencontrés après l’Open d’Australie. Parsemé d’anecdotes familiales de son enfance, ce film offre une perspective complète de la femme derrière la championne de tennis.

L’un des thèmes majeurs du documentaire est l’honnêteté d’Ons concernant ses luttes avec sa santé mentale, offrant ainsi un éclairage humain sur son voyage. Le film traite avec audace des aspects intimes de sa vie comme son désir d’avoir un enfant et la dynamique unique de sa relation avec son mari Karim Kamoun, qui assume le rôle rare de préparateur physique à temps plein.

