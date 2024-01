Un établissement scolaire Tunisien sur quatre connecté à travers la Fibre Optique

Un établissement scolaire Tunisien sur quatre est connecté à travers la Fibre Optique. Le ministère de l’éducation indique que sur un total de 3307 établissements scolaires Tunisiens, 837 institutions sont aujourd’hui connectées au réseau internet à haut débit à travers la fibre optique. Cela représente 25% du total des établissements éducatifs, selon les données publiées sur la plateforme www.tarbia.tn.

Le projet de connecter les établissements éducatifs au réseau internet à haut débit s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre les ministères de l’éducation et des technologies de la communication dans le but de développer l’infrastructure numérique des institutions éducatives, de réduire la fracture numérique et de garantir l’égalité des chances entre les régions.

Financé à hauteur de 132 millions de dinars, ce projet cible 1,5 million d’élèves des différentes régions de la Tunisie.