Insolite : Le calendrier de 1996 réutilisable en 2024, pourquoi?

Le calendrier de 1996 est réutilisable en 2024! C’est un fait insolite qui incite les internautes à chercher dans leurs greniers ces pépites de 1996 et les vendre par la suite à un prix beaucoup plus cher.

Mais pourquoi il est possible de réutiliser le calendrier de 1996 en 2024 ? En effet les deux années possèdent des caractéristiques communes. Elles commencent toutes les deux un Lundi et sont des années bissextiles. Les années 1996 et 2024 comptent 366 jours avec un mois de février plus long comptant 29 jours, un phénomène qui survient tous les 4 ans.

Par ailleurs, ces deux années ont connu et connaissent l’organisation des Jeux olympiques (1996 à Atlanta et 2024 à Paris) et correspondent à des années d’élections présidentielles aux USA.

Sur le site Ebay, plusieurs calendriers vintages de 1996 se vendent à des centaines de dollars. Il mettent en avant des icônes culturelles de l’époque comme les acteurs de série Alerte à Malibu, les films et stars des années 90…

2024 calendar is EXACTLY the same as 1996 calendar 28 years ago✨ ‘96 babies it’s our year!😭💕 pic.twitter.com/KNfK1jOU75 — ke♈︎🫶🏽 (@NoCallerIDKE) January 7, 2024

Il est à noter que ces calendriers peuvent être utilisés de nouveau tous les 28 ans. Ainsi, une fois l’année 2024 terminée, il sera possible d’attendre jusqu’en 2052 pour utiliser son calendrier à nouveau.

Tekiano