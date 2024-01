58ème édition du Festival International de Hammamet : Appel à candidatures

L’établissement du Centre Culturel International de Hammamet ” Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts ” a annoncé l’ouverture de l’appel à candidatures pour la participation à la 58ème édition du Festival International de Hammamet (FIH 2024).

Le dernier délai pour ce qui est de l’appel à candidatures relatif aux spectacles de musique est fixé pour le 15 février 2024 et le 31 mars 2024, pour les représentations chorégraphiques et théâtrales.

Les appels à candidatures sont destinés aux créateurs du secteur artistique et culturel, aux imprésarios ainsi qu’à toutes les structures et institutions concernées par la production et la promotion des œuvres artistiques. Les détails sur les deux appels à candidatures (musique et théâtre-chorégraphie) sont disponibles sur ces deux liens:

https://forms.gle/wLMsNrEr1KCePbgh8

https://forms.gle/23tqgQtz7KPaLUEx5

La 58ème édition du Festival international de Hammamet prévue pour la prochaine saison estivale coincide avec la célébration du soixantière anniversaire de la création du théâtre de plein air de Hammamet et du festival international de Hammamet dont la première édition a eu lieu en 1964.