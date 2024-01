Tunisie : Zied Hani écope de six mois de prison avec sursis

Le journaliste Zied Hani a écopé d’une peine de six mois de prison avec sursis de la peine corporelle. Le journaliste Zied Hani a été traduit en justice sur fond d’accusations d’atteinte à autrui via le réseau public de télécommunications conformément aux dispositions de l’article 86 du Code des télécommunications.

Dans une déclaration à l’agence TAP, mercredi, l’avocat Ayoub Ghdamsi a précisé que ce jugement ouvre droit à la libération immédiate de Zied Hani de la prison de Mornaguia, ajoutant que son client peut interjeter appel de ce jugement dans un délai de dix jours tout en étant en état de liberté.

Le journaliste Zied Hani a comparu, aujourd’hui, mercredi, devant la chambre correctionnelle près le Tribunal de première instance de Tunis suite à une plainte portée contre lui par la ministre du Commerce sur fond de propos tenus via un média.

Me Ghdamsi a déclaré que les plaidoiries tenues lors de l’audience d’aujourd’hui ont duré plus de cinq heures, ajoutant que 15 avocats ont concouru à la défense de son client.Et Me Ghdamsi d’affirmer que la défense a favorablement accueilli ce jugement, dès lors qu’il s’agit d’une décision qui n’est pas assortie de peine privative de liberté.